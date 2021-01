Forfatterens magiske trylletriks

BOK: Grensene mellom illusjon og virkelighet settes til dels mesterlig under lupen i Graham Swifts «Her er vi».

Den britiske Bookerpris-vinneren Graham Swift er aktuell på norsk med «Her er vi». Foto: Gyldendal

Anna Serafima S. Kvam Litteraturkritiker

Graham Swift: Her er vi. Roman. 173 sider. Gyldendal. Oversatt av Ragnhild Eikeli.

I en roman kan fortelleren plasseres hvor som helst: i eller utenfor handlingen og med eller uten tilgang på karakterenes sanseapparat. De ulike kombinasjonsmulighetene kan skape fiksjonens trolldom i møte med fortellingens stoff. Dette demonstrerer Bookerprisvinner Graham Swift i «Her er vi», som Gyldendal gir ut på norsk etter oversettelse av Ragnhild Eikeli.

Bokas tre hovedpersoner er tilknyttet et varietéteater på piren i Brighton, sommeren 1959. «I am just a kid again, doing what I did again», synger konferansier Jack Robbins, mens Ronnie Deane assisteres av Evie White i forrykende tryllenumre foran etterkrigsgenerasjonens briter. Den kjedsommelig ordinære intrigen som utspiller seg mellom artistene, ender i et mysterium. Det hele skildres fra et nåtidsplan 50 år senere, av en stemme som pendler ubegrenset i tid og rom.

Fortellerens veksling mellom intimitet og avstand overfor hendelsene og personene, er imponerende finjustert. Heri ligger forfatterens trylletriks. Det kjennes som å kikke gjennom en vannoverflate når den allestedsnærværende stemmen beveger seg i minnene, som Evie henter frem foran nattbordsspeilet i 2009. Noen ganger ser hun, og dermed også leserne, fortiden helt glassklart. En tas med på reise i erindringens hav, litt slik som Evie skildrer sitt fortidige jeg «som en glatt og sølvskimrende fisk».

Andre ganger er fortelleren tett på de Jack og Ronnies (barndoms) minner, eller plasseres med stor avstand til dem alle tre. Da blir svaret på hva som skjedde med Jack, Evie, og mest av alt Ronnie, noe vi bare glimtvis skimter, som et skipsforlis på havets bunn. Hvor mye av sannheten om romanens gåter som faktisk er å finne nettopp på sjøen, overlates til den enkelte leser å bedømme. Her er det nok å påpeke at Swifts sammenstilling av magiske motiver, trekantdramatikken og oppvekstskildringer fra krigen, når et forbausende nivå av tvetydighet.

Menneskets behov for virkelighetsflukt og illusjonsmakeri, både gjennom og på grunn av minnene vi bærer på, undersøkes på elegant vis i Her er vi. Swift tilbyr dermed et øyeblikks underlig flukt inn i en magisk verden og svunnen tid, som slettes ikke er å forakte.