Animert moro for menigheten

De som aldri kan få nok av Star Wars, vil nok kose seg med denne avleggeren av «The Clone Wars»-serien, om en gjeng defekte kloner som sliter seg.

Fem muterte klonesoldater spiller hovedrollene i den nyeste animasjonsserien fra Star Wars-universet. Foto: Lucasfilm Ltd.

Kine Hult Journalist

Star Wars: Den gærne gjengen

Animasjonsserie fra Star Wars-universet. Premiere på Disney+ 4. mai.

Ikke så lenge etter at Star Wars-fans over hele verden fikk kollektiv gåsehud av avslutningen på den frittstående serien «The Mandalorian», kliner Disney til med nok en serie fra galaksen langt, langt borte. Den nye animasjonsserien «The bad batch» («Den gærne gjengen» på norsk) er et sidespor fra den animerte serien «The Clone Wars», og handlingen finner tid parallelt med den i «Sithene tar hevn» fra 2005.

Hvis du ikke ble forvirret av disse innledende setningene, henger det antakelig sammen med at du tilhører Star Wars-universets store fanskare, og da er det god grunn til å kaste seg over denne actionfylte serien som er proppet med referanser du vil forstå.

Hvis du derimot ikke er fullt oppdatert på de ni hovedfilmene og de utallige frittstående filmene og seriene, er det fortsatt en spennende serie, men den henvender seg nok mest til menigheten.

«The Bad Batch» er altså fem klonesoldater som seerne ble kjent med i den siste sesongen av «The Clone Wars». På grunn av en genetisk mutasjon skiller de seg fra den homogene gjengen av kloner som fra dette tidspunktet havner under det onde emperiets kontroll. De framstår som temmelig forskjellige seg i mellom også, med ulike styrker og svakheter, godt overspilt av en og samme stemmeskuespiller. Man kan nok trygt vedde romskipet sitt på at det er mer under panseret hos dem enn det som kommer for en dag i pilotepisoden. Dette ser ut til å bli en stilig og spennende historie om en rufsete gjeng utbrytere som følger en slags samvittighet i stedet for å gå i takt.

Vi får flere gjensyn med ulike figurer fra filmene, samt en og annen forklaring på mer eller mindre sentrale hendelser. Det er likevel ikke til å komme bort fra at denne serien antakelig er best egnet for et litt yngre publikum enn hovedfilmene - samt for den harde Star Wars-kjernen som forstår ordspillet det legges opp til ved å lansere denne serien den 4. mai.