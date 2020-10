Jeg forventer langt mer enn dette

BOK: Etter å ha lest denne boken er jeg skuffet og irritert, og ikke minst lettere fornærmet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Aftenbladets anmelder forventer som voksen leser langt mer enn hun får i Anniken Englund Jørgensens debutroman «Og så kom regnet».

Nancy Øvrehus

Anniken Englund Jørgensen: Og så kom regnet. 120 sider. Gyldendal Norsk Forlag AS.

Anniken Englund Jørgensen er nok for mange bedre kjent som influenseren Annijor. Hun har tidligere gitt ut en selvbiografisk bok, men «Og så kom regnet» er hennes romandebut. Boken handler om en ung kvinne som sliter med å håndtere hverdagen etter bruddet med kjæresten. Den overveldende kjærlighetssorgen og lengselen etter eksen gjør det ikke lettere å håndtere angsten som har vært kvinnens følgesvenn siden barndommen. Vil hun kunne klare å finne igjen fotfestet i hverdagen?

Romanen tematiseres angst, kjærlighetssorg, ensomhet og lengsel. Og forfatteren skal absolutt ha ros for å tematisere angst hos unge, noe som ikke er en enkel oppgave. Dessverre blir dette temaet i overkant lett behandlet og fungerer rett og slett ikke. Trolig henger dette i en viss grad sammen med at jeg ikke har lest mange sider før jeg begynner å slite med denne altoppslukende kjærlighetssorgen. Fremstillingen av disse temaene gjør at romanen fremstår som en bok for 12–13 åringer, og jeg begynner temmelig raskt å kjede meg mens jeg leser.

Romanen består av svært korte og enda kortere kapitler, noe som forsterkes av det enkle språket og den enda enklere substansen. Slik fremstår denne boken som en riktig lettvekter.

I det jeg slår boken sammen er jeg skuffet og en smule irritert. Det er ikke ofte at jeg leser en bok og tenker at det har vært totalt bortkastet tid, men slik var det dessverre denne gang. Dette var enkelt, altfor enkelt! Men det verste er kanskje at jeg faktisk jeg føler meg lettere fornærmet.

Nå skal rett være rett, for det er slett ikke forfatteren som har fornærmet meg, men denne boken får meg virkelig til å undre meg over hva Gyldendal tenker om sine lesere og hvilket litterært nivå vi må kunne forvente. Jeg kan ikke unngå å lure på hvorfor i all verden «Og så kom regnet» er utgitt som en roman for voksne. Og jeg føler her medynk med forfatteren som kanskje burde ha blitt ivaretatt på en bedre måte og blitt veiledet over i retning av ungdomslitteratur. At et kjent navn slipper til på bokmarkedet med bøker av relativt lav litterær verdi ser ut til å være en fremvoksende trend og budskapet mitt er klart og tydelig; Som voksen leser forventer jeg noe langt, langt mer enn dette!