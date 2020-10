Raja til kulturlivet: – Ikke avlys!

Kulturminister Abid Raja (V) strammer inn på kompensasjonsordningen for kultursektoren. Nå skal pengehjelpen stimulere til aktivitet i stedet.

Kulturminister Abid Raja (V) vil vri penger over fra kompensasjon til stimulering i kulturlivet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Johan Falnes

– Jeg som kulturminister, vi som regjering, vi ønsker at du ikke avlyser. Det vil koste krefter å rigge om opplegget du hadde sett for deg i en normal situasjon. Men vi håper du er klar for å ta dette ekstra krafttaket, sa Raja på en pressekonferanse mandag.

Der kunngjorde han at regjeringen setter av 500 millioner kroner for å stimulere kulturlivet til å gjennomføre planlagte arrangementer.

Samtidig skal kompensasjonen for avlyste arrangementer fases ut.

– Vi ønsker aktivitet. Vi ønsker å holde hjulene i gang, sa Raja.

Faser ut kompensasjon

Kulturministeren vil fortsette å kompensere for tapte inntekter, men i utgangspunktet settes det ikke av mer enn 200 millioner kroner til dette ut året.

Det blir samtidig satt et tak, med prosentvis avkorting hvis det søkes for mer enn 200 millioner kroner i kompensasjon.

Og etter nyttår er det helt slutt.

– Kompensasjonsordningen trappes ned. Så vil vi gå helt over til stimulering. Så fra januar av kommer ingen til å få penger for avlyste arrangementer, sier Raja til NTB.

– Dessverre er vi i denne pandemien sammen. Denne usikkerheten gjelder for oss i regjeringen, for næringslivet, for folk i helsesektoren og for kultursektoren, påpeker han.

Ny stimuleringsordning

Stimuleringsordningen skal gjøre det lettere å gjennomføre kulturarrangementer innenfor de smitteverntiltakene som gjelder.

Pengehjelpen skal for eksempel dekke honorar til artister, leie av lokaler, lønn og kontorutgifter.

Arrangørene kan i tillegg beregne 3 prosent overskudd etter at alle utgifter og lønnskostnader er dekket.

– Dette vil bety mer kunst og kultur ut til deg og meg, men det vil også bety mer aktivitet, mer jobb og mer lønn og honorar til dem som har kultursektoren som arbeidsplass og næringsvei, sier Raja.