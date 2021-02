Det blir Eurovision-finale i mai, sier arrangøren

Eurovision 2021 skal arrangeres i mai, ifølge arrangøren, som sier de er «besluttsomme, men realistiske» og forsikrer om at helse og sikkerhet kommer først.

KEiiNO er forhåndskvalifisert til den norske MGP-finalen og er blant artistene som kjemper for å få representere Norge i Nederland i mai. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Ulrikke Brandstorp ble snytt for en finale i Eurovision i fjor, men i år skal det gjennomføres en internasjonal finale, sier arrangøren. Tore Meek / NTB

Arrangøren har forberedt seg på tre ulike scenarioer for finalen i Rotterdam og er innstilt på å gjennomføre den enten det er med sosial distanse, reiserestriksjoner eller under nedstenging.

– Eurovision Song Contest vil definitivt komme tilbake i mai, til tross for pandemien. Men under de omstendighetene som råder, er det dessverre ikke mulig å gjennomføre arrangementet slik vi er vant til, sier Martin Österdahl, som har ansvar for konkurransen.

– Vi takker for støtten vi har fått fra Rotterdam by og fra alle kringkasterne som deltar. Vi håper veldig at det blir mulig for alle å samles i Rotterdam i mai, og de nærmeste ukene vil vi gjøre alt vi kan for å oppnå det, sier Österdahl.

Avhengig av hvor strenge tiltakene er i mai, er det sidearrangementer og adgang for publikum og presse som vil bli justert.

– Sikkerheten og helsen til alle som deltar, kommer selvfølgelig først, skriver arrangøren i en pressemelding.

Fordi to av scenarioene innebærer begrensninger i antall publikum, får alle pengene tilbake for billettene sine denne måneden. Senere får de muligheten til å kjøpe billetter på nytt.

Semifinalene skal holdes 18. og 20. mai med finale lørdag 22. mai. NRK arrangerer for tiden norske delfinaler før Norges bidrag skal stemmes fram i en finale i Melodi Grand Prix lørdag 20. februar.