Hedrer hverdagshelter med fotoutstilling

Elise Åkesson har selv sett hva hverdagsheltene betyr for dem som trenger hjelp. Nå hedrer hun dem i sin nye utstilling.

Elise Åkesson er glad for at hverdagsheltene ville være med på prosjektet. Foto: Elise Åkesson/Akelifoto

Tonje Thorstad Kildal Journalist

Åkesson er fotograf og står bak fotostudioet Akelifoto. Lørdag 30. januar skal hun vise frem bildene med lokale helter i Sandnes kulturhus.

Ville ha et tema hun brant for

Åkesson har laget en fotoutstilling før, og visste hun ville gjøre det igjen, men hun manglet et tema.

– Det var viktig for meg at temaet på utstillingen var noe jeg virkelig brant for.

Den forrige utstillingen var veldig personlig for henne. Da morfaren døde, bestemte hun seg for å lage «82,5», hvor hun tok portrettbilder av mennesker over den gjennomsnittlige levealderen i Norge.

– Denne er ikke like personlig for meg, men den er viktig fordi den handler om personer som folk tar litt for gitt.

Ideen om hverdagshelter kom en kveld hun satt og snakket med en kompis.

– Nå i disse tidene er det jo ingenting som er mer relevant.

Flere hverdagshelter

Da hun endelig fant et passende tema, skrev hun en liste med flere hverdagshelter hun ønsket å ha med. Listen ble lang og inneholdt blant annet nødetatene, Røde Kors og Norges redningshunder. Hun sendte alle en kort mail hvor hun forklarte prosjektet og spurte om de ville være med.

– Jeg fikk nesten ikke et eneste nei, folk var giret på å være med.

Fakta Disse hverdagsheltene blir representert på utstillingen Politiet

Ambulansen

Brannvesenet

Kystvakten

Tollvesenet

Norges redningshunder

Røde kors

Flere av hverdagsheltene kom veldig naturlig. De første hun tenkte på, var de tre nødetatene: politiet, ambulansen og brannvesenet.

– De er de første man ringer om det skjer noe, så de var veldig selvsagte.

Åkesson er selv med i Røde Kors, så det ble også et åpenbart valg å ta med dem.

– Jeg har vært med på å klatre opp fjell for å redde ned folk som har vært skadet, og for dem har jo vi reddet dagen. Så jeg har sett hvor stor verdi det er i det.

Hun har også hund, og har tenkt på at hun vil være med i Norges redningshunder på sikt. Så hun tok hun kontakt og spurte om de ville være med.

I tillegg til disse var hun også med kystvakten og tollvesenet.

– Da jeg skulle være med kystvakten, fikk jeg beskjed om å pakke for en uke, og så var jeg med dem frem til jeg følte jeg hadde det jeg trengte. En dag hadde de øvelse med tollvesenet, så da fikk jeg med de også.

Selv om hun skrev en liste over hvem hun ville ha med på forhånd, fikk hun innspill underveis.

– Da jeg var med ambulansen, ble jeg tipset om Ønsketransporten, som en av brannmennene selv var med i. Når han fortalte historier derfra, satt jeg og gråt i ambulansen fordi jeg ble så rørt. Da forsto jeg at jeg måtte ha med dem også.

Ønsketransporten er en ideell organisasjon som vil bidra til å øke livskvalitet for mennesker i sårbare livssituasjoner. Det gjør de ved å tilrettelegge for blant annet transport, der det mangler offentlige tilbud. På denne måten skal de få muligheten til å være med på ting de ellers ikke kan.

Høydepunktet for Åkesson var å nå toppen av Preikestolen sammen med ALS-syke Bjørn Brennskag. Foto: Elise Åkesson/Akelifoto

Høydepunkt

Fra hun begynte å ta bildene i juni, har hun fått være med på mye forskjellig. Hun er takknemlig for alt hun har fått oppleve.

– Jeg har fått mulighet til å se og være med på ting de fleste ikke får, så det har vært en opplevelse for livet.

Et spesielt høydepunkt hun trekker frem, er da hun fikk være med Ønsketransporten da de skulle hjelpe ALS-syke Bjørn Brennskag opp Preikestolen.

– Mot slutten hadde vi tiden veldig mot oss. Om vi ikke nådde toppen til et visst tidspunkt, måtte vi snu. Motivasjonen var veldig høy, alle ville få Bjørn til toppen.

Etter fem–seks timer nådde de endelig målet.

– Det var kjempegod stemning da vi endelig kom på toppen. Alle klappet, og vi poppet . Bjørn gråt av glede, og det kan ikke beskrives hvor stort det var å få være med på det.

Livestream og lotteri

På grunn av koronasituasjonen har Åkesson gått frem og tilbake på om hun skulle ha utstillingen nå, eller om hun skulle vente.

– Vi kom frem til at det er forsvarlig å kjøre på. Vi kommer til å ha både munnbind og håndsprit tilgjengelig. Alle vil også bli registrert både når de kommer og går, slik at vi har kontroll på hvor mange som er til stede.

For dem som ikke har mulighet til å komme til kulturhuset, vil utstillingen bli livestreamet på Facebook. Bildene vil også bli lagt ut på nett etter utstillingen.

– Vi skal også ha et lotteri på utstillingen, hvor inntektene skal gå til alle de frivillige som har vært med på utstillingen, legger Åkesson til.