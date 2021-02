Det Norske Måltid: Tre vinnere fra Rogaland

Fredag kveld ble det delt ut flere priser i årets finale av Det Norske Måltid. Ni finalister var fra Rogaland, og tre gikk til topps i sin kategori.

Ingrid Sandvik og Joakim Skarpsno Aarrestad fra Topp Sopp vant pris på årets prisutdeling. Foto: Det Norske Måltid

Tonje Thorstad Kildal

Publisert: Nå nettopp

Det Norske Måltid reiser rundt i landet for å finne de beste mat- og drikkeprodusentene i landet. Fredag ble Norges beste mat- og drikkeprodusenter kåret. Ni av finalistene varr fra Rogaland.

− Norge er en stor matnasjon med en svært spennende utvikling. Det Norske Måltid er med på å synliggjøre og hedre både norsk matkultur og menneskene bak produktene, forteller landbruks- og matminister Olaug Bollestad som var en av prisutdelerne under årets finale.

Årets grønne

De tre vinnerne fra Rogaland vant i kategoriene Årets kjøtt, årets kjøtt foredlet og årets grønne.

Topp Sopp er Rogalands eneste soppgård og ligger på Jåttå. Der produserer paret Ingrid og Joakim bærekraftig gourmetsopp. De er vinnerne i kategorien Årets grønne med sin blågrå østerssopp.

– Dette er et nyskapende og spennende produkt, produsert med fokus på bærekraft og innovasjon. Produktet har en kraftfull, aromatisk og rund smak med mye umami, kommer det frem av juryens begrunnelse.

Topp sopp vant i kategorien Årets grønne med sin blågrå østerssopp. Foto: Det Norske Måltid

Årets kjøtt

Strand Gård vant pris for Årets kjøtt. De driver med slakt og oppdrett av vaktel, og setter dyrevelferd høyt. I jurybegrunnelsen legges det vekt på at kjøttet er lyst og mørt.

– Produktet presenteres med respekt for råvaren og dette er håndverk av ypperste kvalitet. Kjøttet har mye smak, nydelig tekstur og smelter på tunga. Et premiumprodukt, gjort tilgjengelig for folk flest.

Anne og Harald Strand driver slakt og oppdrett av vaktel på Strand Gård. Foto: Det Norske Måltid

Årets kjøtt foredlet

Vikedal Gardsmat som drivers av Tor Åge Hundseid vant i kategorien Årets kjøtt foredlet for sin spekeskinke. Juryen begrunner seieren med et godt håndverk, og unik smak og konsistens.

− Nydelig aroma av modnet kjøtt som smelter på tunga. Dommerne gleder seg over at vi har dedikerte fagfolk som tør å satse og gi kjøttet tid til å utvikle den unike smaken. Dette er virkelig et produkt å være stolt av, begrunner juryen.

Tor Åge Hundseid vant pris for sin spekeskinke i kategorien Årets kjøtt foreldet. Foto: Det Norske Måltid