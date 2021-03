Herlig Maisie Williams i kul krimkomedie

«Two weeks to live» flyter på god britisk humor og gode skuespillere. Så får vi heller leve med at historien ikke påtrengende original.

Maisie Williams spiller hovedrollen i miniserien «Two weeks to live».

Kine Hult Journalist

Two weeks to live

Britisk tv-serie i 6 deler. Sjanger: Action/Komedie. Serieskaper: Gaby Hull. Premiere på Paramount + 25. mars.

Torsdag lanseres enda en strømmetjeneste i Norge, Paramount +. Blant premiereseriene finner vi «Two weeks to live», en sjarmerende og rappkjeftet, britisk actionkomedie med Maisie Williams (Arya Stark fra «Game of Thrones») i hovedrollen. Hun spiller Kim, en ung kvinne som er vokst opp isolert i en hytte i skogen sammen med sin mor, en paranoid dommedag-prepper.

En dag stikker Kim av hjemmefra, og oppsøker sivilisasjonen. Det blir opptakten til mange komiske situasjoner, for denne i utgangspunktet rådsnare og smarte jenta aner jo ikke hvordan det er vanlig å oppføre seg blant folk. Hun finner likevel tonen med en hyggelig, nerdete ung mann, og blir med ham hjem. Her blir hun offer for en godhjertet spøk, og lurt til å tro at det er to uker til verden går under. Dermed får hun det plutselig travelt med å oppnå enkelte mål, deriblant å ta livet av mannen som drepte faren hennes da hun var liten.

Ikke lenge etter har både Kim, hennes nye flamme og utvalgte familiemedlemmer rotet seg inn i en klemme som involverer brutale mafiamedlemmer, korrupte politifolk og en omfangsrik pengesekk på avveie.

Serieskaper Gaby Hull har godt grep om tørr, svart humor, og forsterker dette gjennom smarte sceneskifter med glimrende timing. Skuespillerne skal også ha mye av æren for at alt sitter så godt som det gjør, ikke minst hovedrolleinnehaveren, som får vist fram sitt komiske talent i mye større grad enn i rollen som gjorde henne kjent. Balansen mellom humor og alvor er elegant løst, selv om noe kanskje blir i overkant forutsigbart. Med seks ganske korte episoder (rett over 20 minutter hver) er det grenser for hvor godt kjent man blir med de ulike rollefigurene, men samtidig er alle såpass karikerte at man raskt får et inntrykk av hva slags typer de er. Dette er uansett ikke den typen serie hvor man forventer å få dype innsikter i eksistensielle spørsmål. Den vil neppe noe annet enn å underholde oss, og det får den så absolutt til.