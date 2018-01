Joner får hovedrollen i ny TV 2-satsing

Rettighetene til serien er allerede solgt til flere land, skriver TV 2 i en pressemelding. Den får premiere på TV 2 og TV 2 Sumo til høsten.

I tillegg til Joner har Andrea Bræin, Janne Heltberg, Alexander Rapaport, Silje Storstein, Anneke von der Lippe, Nicolai Cleve Broch, Kristoffer Joner og Johan Rheborg roller i serien. Serien skal regisseres av Patrik Syversen og Cecilie Mosli.

Videre heter det at «Kieler gata» skal bli en karakterdrevet dramaserie med thrillerelementer og tilløp av humor. Den handler om Jonas (Joner), som har stiftet familie og slått seg ned i Slusvik, Skandinavias minst kriminelle sted. Han lever et behagelig liv, helt til det plutselig dukker opp et lik. Da viser det seg at det ikke bare er Jonas som har noe å skjule.