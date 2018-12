Ein halv time før dørene til Sørmarka Arena opna klokka 17.30 laurdag kveld, var det skikkeleg stavangersk julestemning: seks grader og fare for regn.

Aller fremst i den begynnande køen til årets største julekonsert, stod Mathias og Birgitte Mundal.

– Me har unummererte plassar, så då tenkte me det var greit å koma litt tidleg. Me visste vel ikkje om me var veldig tidlege eller veldig seine - og så var me først, gitt, seier Birgitte.

All I Want For Christmas...

Inne frå salen strøymer det plutseleg musikk. Det er tydelegvis siste lydsjekk, og ute i den vasskalde desemberkvelden høyrer me orkester og kor jobba med Careys monsterhit frå 1994, «All I Want for Christmas is You».

– Har de eit spesielt nært forhold til Mariah Carey sidan de står her, først i køen?

– Eigentleg ikkje, svarer Mathias.

– Men du har vakse opp med juleplata hennar, seier Birgitte.

– Ja, eg har jo det. Me er ikkje akkurat blodfans, men det er jo stas at ei så stor stjerne kjem til Stavanger, seier Mathias.

Birgitte er spent på om Carey er i slaget i kveld.

– Ho begynner jo å bli litt eldre, men eg har høyrt rykte om at ho fiksar livesynginga bra framleis, seier Birgitte.

– Ho var på Graham Norton Show sist veke, og då var ho godt i form og song live. Eller: Det såg i alle fall ut til at ho song live, seier Mathias.

Begge to er veldig glade både i jul og julekonsertar.

– Det er faktisk den tida på året me går på flest konsertar, seier ho.

Madrid - Stavanger t/r

Litt lenger borte står tre sjeler som har reist langt for å få med seg kveldens show. José Luis Calvo kom med fly frå Madrid fredag kveld, og drar heim igjen klokka 06.00 søndag morgon.

Jarle Aasland

– Eg kan bare sjå konsertar i helgene på grunn av jobben min, forklarer José.

Slik hamna han i Stavanger denne hustrige kvelden - ein by han ikkje hadde høyrt om før.

– Då eg såg at Carey annonserte Europa-turné, bestilte eg billettar til den einaste lørdagskonserten på turneen: I Stavanger. Då billetten var i boks, annonserte ho at ho kom til Spania også. Så eg innser at det er litt latterleg at eg står her nå, men eg er glad for å vera her, sier José, som har sett Carey tre gonger før, i Italia, Paris og Manchester. På lørdagar.

Årets julegåve

På parkeringsplassen utanfor ishallen har José også møtt Carol og Callum Tokady, mor og son, opprinneleg frå Australia, men nå busette i England.

– Eg elskar Mariah Carey. Eg syng sjølv og elskar stemma hennar, seier Callum, som skal sjå sin store helt for første gong denne kvelden.

– Dette er årets julepresang, forklarer mora. - Han syng Carey-songar dag og natt.

– Så nå kan du songane hennar like godt som han?

– Jepp.

– You´re welcome, seier Callum.

– Kva er så bra med Mariah Carey?

– Ho er ei av dei få superstjernene som framleis finst, svarer Carol.

– Stemma. Songane. Tekstane. Ho er undervurdert som tekstforfattar, seier Callum.

– Det er ikkje så vanskeleg å få med seg poenget i julesongane, seier Carol.

Jarle Aasland

Vil tilbake

Alle dei tre som har flydd til Stavanger for denne kvelden har forresten lyst til å koma tilbake når det er hakket varmare og lysare.

– Me har gått litt rundt i gatene her. Det virkar som ei hemmeleg perle, seier Carol.

– Eg skal definitivt tilbake for å sjå fjordane og fjella seier José.

Fem minuttar før dørene opnar er køen blitt tydeleg lengre. Litt lenger bak står Anders Strøm Olsson og Alina Bertova, med perfekt hovudplagg til julekonsert.

– Klart me må ha nisselue. Det er jo 1. desember, seier Anders.