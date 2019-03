Spennende debut fra hett London-navn

1 2 3 4 5 6

Nilüfer Yanya: «Miss Universe» (ATO/Border)

23 år gamle Nilüfer Yanya er allerede blitt betegnet som Londons mest spennende popartist, og nå byr hun oss en interessant debutplate. Vi serveres gode popmelodier med elementer av soul som møter grungegitarer og smakfull elektronikk.

Låter det kaotisk? Ja, men Yanya har kontroll på kaoset og en får følelsen av at det er meningen at albumet skal høres slik ut, selv om det er sonisk rotete. Det er herlig «off», litt stakkato og bunnsolid autentisk. Noe minner om King Krule og The xx – en britisk coolness hvor gitarene bader i melankoli mer enn solskinn.

«Miss Universe» holder på interessen gjennom 52 minutter og over 17 spor. Idet sistelåten og singelen «Heavyweight Champion of the World» fader ut, er det akkurat nok.

Jeg er fascinert, men ikke berørt. Jeg klarer nemlig ikke helt å gripe artistens intensjon. Muligens fordi det tidvis er vanskelig å tyde ordene i en vokal som drukner litt i miksen.

Jeg leser at det er et slags konseptalbum om moderne paranoia og angst. Men jeg føler det ikke helt.

Beste låter: «Baby blu», «Heat rises».