Kulturskolen i Stavanger stanset Michael Jackson-show

Fakta: Michael Jackson Hvem: Amerikansk popstjerne, en av tidenes største. Født og død: 29. august 1958 - 25. juni 2009. Aktuell: Den fire timer lange dokumentaren «Leaving Neverland» fra HBO.

– Vi var i full gang med å øve inn et danseshow basert på Michael Jackson, da vi via folk i dansemiljøet hørte om dokumentarfilmen, som hadde premiere på Sundance-festivalen i USA tidlig i januar, sier rektor Hans Willoch Bræin ved Stavanger Kulturskole til Aftenbladet.

Verken han eller andre på kulturskolen har selv sett dokumentaren, som skal vises på NRK til helgen.

– Men det vi hørte om innholdet og om oppstyret den hadde laget i USA, fikk oss til å tenke på barna som deltar i forestillingen. Uten å ta stilling til innholdet og sannhetsgehalten i det, fryktet vi at det kunne blir en oppmerksomhet rundt forestillingen som kunne bli en belastining for barna, sier Bræin.

Avgjørelsen om å endre tema på årets forestilling, som skal ha premiere i mai, ble tatt ifølge Bræin tatt i samråd med skolesjefen i Stavanger.

– Fordelen med dans og koreografi er at det er lett å gjøre endringer.

Hvordan reagerte barna på endringen i tema?

– Noen av de eldste, som enten skulle ha solonumre eller var store Michael Jackson-fans, reagerte jo. Men jeg synes vi har vært tydelige i hvorfor vi gjorde dette, sier Bræin.

Angrer ikke nå

Han har, med få unntak, fått positive tilbakemelder på endringen fra foreldrene.

– Da vi tok avgjørelsen, visste vi ikke at dokumentaren skulle vises på NRK, bare at strømmetjenesten HBO sto bak den. Nå er vi veldig glade for at vi tok denne avgjørelsen, sier Bræin.

I går ble det kjent at NRK stanser all spilling av Michael Jackson-låter på radiokanalenes spillelister de neste to ukene. Begrunnelsen er å ta hensyn til følelsene som kan oppstå rundt visningen og debatten om dokumentaren.

I dokumentarfilmen anklages Jackson for å ha begått grove seksuelle overgrep mot to gutter da de var sju og ti år gamle. Jackson har tidligere vært tiltalt for seksuelt misbruk av en mindreårig gutt, men ble frikjent i juni 2005.

Dokumentaren ble vist i USA 3. og 4. mars. NRK bestemte seg søndag for at dokumentaren skal vises søndag 10. mars. Også britiske BBC Radio 2 har bestemt seg for å fjerne Michael Jacksons musikk fra spillelistene.

Saksøkt av familien

HBO-dokumentaren er flere ganger blitt forsøkt stanset av den avdøde popstjernens familie. Filmskaper Dan Reed, Channel 4 og HBO er beskyldt for ikke å ha latt familien komme til orde, men protestene har ikke ført fram.

I et søksmål som er tatt ut, heter det at HBO bryter en kontrakt fra 1992 der TV-kanalen fikk rettigheter til å vise en av Jacksons konserter. I kontrakten står det at HBO får vise «Michael Jackson in Concert in Bucharest: The Dangerous Tour», og at HBO ikke skal uttale seg nedsettende om Jackson på noe tidspunkt i framtiden.

– Det er vanskelig å forestille seg et mer direkte brudd på klausulen om ikke-nedsettende omtale, heter det i søksmålet hvor det antydes et krav om erstatning på over 100 millioner dollar.

