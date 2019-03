Gullsalg for spill om forsvunnet diamant

Den finske spilldesigneren Kari Mannerla traff virkelig gull da han i 1951 kom opp med ideen om et spill der man jakter på edelstener over hele det afrikanske kontinentet. Brettspillet Den forsvunne diamanten er senere blitt oversatt til 16 språk.

Storselger

Ifølge en pressemelding fra den norske utgiveren Egmont Publishing har salget i Norge nå passert en million solgte spill. Fortsatt selges det 30.000 eksemplarer hvert eneste år bare her i landet.

– Hemmeligheten bak dette spillets store suksess er at det engasjerer alt fra en liten pode til bestemor i familien. Det er et klassisk familiespill som alle har glede av å spille, uttaler produktsjef og spill-ekspert Annette Arnesen i Egmont Kids Media i en pressemelding.

Familievennlig

Den norske utgiveren Egmont mener at grunnen til at et analogt brettspill holder seg så godt i konkurransen med data-, mobil-, og nettspill er at Den forsvunne diamanten bringer hele familien sammen, i tillegg til at plottet er underholdende og engasjerende.

Utgangspunktet for spillet var historiene om funnet av verdens største diamant, “Afrikas stjerne”, og at den finske opphavsmannen kom over et gammelt kart over Afrika.