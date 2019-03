Frå utkanten med innsikt

1 2 3 4 5 6

Arild Stubhaug: «Stein Rokkan - Fra periferi til sentrum», Vigmostad & Bjørke, 573 sider

Stein Rokkan (1921-1979) var ein gigant i norsk samfunnsforsking. Alle som prøver å analysera norsk politikk, står i gjeld til han. Det var Rokkan – fødd i Lofoten og oppvaksen i Narvik - som introduserte sentrum-periferikonflikten som ein nøkkel til å lesa norsk politisk geografi – forstått både som ein økonomisk konflikt med Nord-Norge som periferi, og ein kulturell konflikt der dei sør- og vestlandske motkulturane (bedehus, målsak og fråhaldssak) utfordra sentrum. Som «elitedebatten» i vinter viste, er konflikten mellom sentrum og periferi høgst levande, sjølv om han til dels viser seg i nye former.

Rokkan er også mannen bak sitatet «stemmer teller, men ressurser avgjør». Makt spring ikkje ut av valurnene aleine. Styrken til dei store organisasjonane som LO og NHO er eit heilt sentralt element i den norske modellen. Og når sterke økonomiske krefter kjempar for sine interesser, kan det vel henda at pengesetelen viser seg meir verdifull enn stemmesetelen.

Stor i utlandet

Det er sagt om Rokkan at han er meir kjend i utlandet enn i Norge. Få nordmenn har fått ein sterkare posisjon innan sitt fagfelt. På internasjonale konferansar kunne det henda at talaren vart avbroten og folk reiste seg og klappa når Stein Rokkan fann sin plass i salen. Amerikanske toppuniversitet som Harvard, Yale og Stanford kappast om å få han i staben. Likevel valde Rokkan å bli verande i Bergen, som professor i politisk sosiologi. Men han var i liten grad synleg i det offentlege rommet her heime – i motsetning til formidlingsglade elevar som Frank Aarebrot og Bernt Hagtvet. Han publiserte lite på norsk, og gav sjeldan intervju. Han meinte aldri noko offentleg om aktuelle stridsspørsmål. Forskaren skulle vera nøytral, og Stein Rokkan levde opp til idealet i den grad at han aldri røysta ved val.

«Detaljenes tyranni»

Går det an å koma under huda på denne mannen? Arild Stubhaug, som vann Brageprisen for biografien om Niels Henrik Abel, burde ha det beste utgangspunktet. 80 hyllemeter med arkivstoff på Statsarkivet i Bergen har stått til hans disposisjon. Det har kanskje vore i meste laget. Framstillinga blir i periodar for arkivstyrt, og ein kjem i tankar om eit anna av Rokkans fyndord: «detaljenes tyranni». Oppramsinga av Rokkans reiser til ulike internasjonale konferansar tek for stor plass, medan Stubhaug andre stader stoppar når det begynner å bli interessant.

Det er med andre ord Rokkan som forskar som står sentralt i biografien, og her er Stubhaug altså grundig i oppsummeringa av karrieren og god i framstillinga av dei viktigaste teoriane hans. Me saknar anekdotane og dei kuriøse episodane, men får eit bilde av Rokkan som ein raus og vennleg mann, som gjerne inviterte studentane med på kafe for å diskutera. Og ikkje minst i skildringa av forholdet til den engelske kona Elizabeth kjem dei varme og mjuke sidene ved Rokkan fram.

Forholdet til faren

Meir problematisk var forholdet til faren, Georg Rokkan: lærar, versediktar, redaktør, forfattar, entreprenør, esperantist og landsdelspatriot som i 1932 hadde gitt ut skriftet «Statens knugende knyttneve over Nord-Norge» - og som hamna på feil side under krigen. Rokkan snakka aldri om far sin, og Stubhaug refererer fleire episodar som gir inntrykk av at han var skamfull over han.

Men så enkelt var det kanskje ikkje. I 1957 gav Rokkan og den jødisk-amerikanske professoren Seymour Marin Lipset saman ut ei bok som dei dediserte «til våre fedrar, forsvararar av periferien». Arven etter den uryddige og kraftpatriotiske lofotværingen var trass alt viktig ballast for å forstå eit samfunn der utkantopprøret stadig ulmar under overflata. Blikket frå periferien gav frisk innsikt, og la grunnlaget for ein eineståande karriere som nå er solid dokumentert.