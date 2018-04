– Benjamin Britten, ja? En fantastisk klaverkonsert som jeg har framført på et aldeles grusomt flygel

For over 25 år siden spilte Leif Ove Andsnes Benjamin Brittens klaverkonsert på «det verste flygelet jeg noen gang har spilt på». Denne uken gjentar han bedriften, sammen med SSO, under adskillig bedre forhold enn i Vilnius i 1992.