Varm sommerbris

PLATE: Han gjør det enkelt denne gang, og det kler ham.

Josh Rouse har fylt 50 år.

Geir Flatøe Journalist

Josh Rouse: «Going places» (Yep Roc/Border)

Før eller senere vil noen skrive bøker om koronaplater, så her er et nytt kapittel. Siden 2004 har Josh Rouse fra Nebraska bodd i Spania med kone nummer to, Paz Suay. Fastlåst under pandemien lagde han sanger for å opptre med på en liten klubb drevet av to av hans spanske bandmedlemmer.

I hjemmestudioet fikk gitaren og selve melodien bedre plass enn på lenge. Åpningen «Apple of my eye» har i tillegg orgel og blåsere som føyer seg fint inn, mens «Hollow moon» har et deilig strøk av The Kinks signert Matt Costa via nettet.

Rouse rakk fem, flotte plater før han flyttet til Spania, og lydmessig kunne dette vært den sjette. Flotte «Waiting on the blue» forteller da også om reiser i USA. «The lonely postman» er klassisk koserock, mens avslutningen «Stick around» er inspirert av J.J. Cale og Richard Thompson. Alt i alt ti fine sanger båret fram på en varm sommerbris skapt av en nostalgisk 50-åring.

Beste spor: «Apple of my eye», «Hollow moon», «Waiting on the blue», «The lonely postman», «Stick around».