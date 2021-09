Norsk historie frosset for evigheten

Hva har Flatøybok fra 1300-tallet til felles med dokumenter fra Vatikanets bibliotek, innhold fra EuropeanSpace Agency og en haug med andre kulturskatter? De er fraktet til Svalbard og frosset for framtiden.

Bård Titlestad deponerer en digital versjon av middelalderverket Flatøybok til kulturarkivet på Svalbard.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Aftenbladets lesere har hatt mange muligheter til å lese om Flatøybok, norgeshistorie nedtegnet på Island rundt år 1387. Lokale fagfolk og entusiaster har hentet inn over 20 millioner kroner – noe som har sikret oversettelse og formidling av en viktig del av den norrøne sagaarven. Seksbindsverket ble avsluttet like før jul i 2019.

Nå er neste kapittel skrevet: Bård Titlestad, som er prosjektleder og nestleder i stiftelsen The Saga Heritage Foundation, var sist uke på Svalbard og leverte en digital versjon av verket til Arctic World Archives som holder til i et gruvehvelv. Stedet er valgt fordi permafrosten anses som gunstig, men også fordi 42 nasjoner har definert Svalbard som demilitarisert sone. Målet er at fortidens skatter derfor skal bevares for framtiden, gjennom det som måtte komme av klimakriser og politisk uro.

Les også Storslått sagaverk fullført

Les også «Ein kan gjerne kalla Flatøybok for eit nasjonalromantisk prosjekt, og velja om ein vil fnysa eller jubla over det.»

Les også Nasjonalromantisk verk, Tom Hetland?

Arctic World Archives på Svalbard inneholder kulturskatter fra hele verden – nå også Flatøybok i digital utgave.

Hit kom altså Bård Titlestad med den digitale versjon av det islandske middelalderverket sist uke. I en pressemelding understreker han at «konservering handler ikke bare om oss som lever i dag. Dette arbeidet handler like mye om fremtidens generasjoner, og deres tilgang på en snart tusen år gammel kulturarv. Det ligger en nærmest grenseløs kilde til historisk, kulturell og generelt menneskelig innsikt i dette materialet, men det er klart at disse skattene daglig utfordres av det som skjer på sosiale medier og moderne kulturuttrykk. Vår jobb er å holde interessen oppe og sørge for at folk fremdeles blir inspirert til å kaste seg ut i den fantastiske reisen det er å lese sagaene.»

Derfor har stiftelsen også engasjert seg i utradisjonelle formidlingsformer. Sammen med Flatøybok ble filmen «Den første kongen» deponert. Filmen som er produsert i samarbeid med det irske selskapet Emagine og Virtual Reality-senteret Viking House i Stavanger forteller om Harald Hårfagres rikssamling og slaget i Hafrsfjord. «Den første kongen» er basert på flere norrøne sagaer, bl.a. Flatøybok, Ágrip, Historia Norvegiæ og Heimskringla.

«Det er en ny måte å formidle historie og mytologi hvor tradisjonell filmkunst, dataspill og historisk formidling møtes på samme arena – noe som gir innlevelse og en utrolig sanseopplevelse for publikum», sier Titlestad.