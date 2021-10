Bekymret, men happy

Remi Wolf er 25 år og fra California i USA. Hun har gitt ut tre ep-er og ett album, og alle har titler som omhandler hunder. Juno er navnet på hennes franske bulldog.

PLATE: En lykkepille av alkoholmisbruk, angst og funk.

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Remi Wolf: «Juno» (Island/Universal)

California-jenta Remi Wolf la OL og ski-karrieren på hylla og satset på musikken. Det gikk bra, men så kom pandemien. Og så måtte hun en tur innom rehab. Det har altså vært noen travle år for 25-åringen, men nå er endelig debutalbumet her. Artisten er på vannvogna, men musikken er alt annet enn edruelig. Lytteren får servert pop, funk og soul i skjønn forening. Angsten dukker opp like ofte som de lyriske gullkornene, men Wolfs indre demoner er ingen festdemper: I don’t need your validation, ’cause I got me and medication. Replikkene er kjappe og rimene intelligente. Lydbildet er lekent og «all over». Vokalen er flott, men attituden hennes er alt. Hun er vondt ærlig med lytterne og legger ikke skjul på egne svakheter. Samtidig er utgivelsen dynket i selvironi og humor. Hun lager et sirkus uten oppskrift, gir funken et comeback og tar ikke seg og omgivelsene så høytidelig. Akkurat det internettungdommen trenger, med andre ord.

Beste spor:«Quiet on set», «Street you live on».