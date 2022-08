Ingen «50 shades of grey», mer kjær­lig­het i alle farger

ROMAN: Fargene brukes genialt i denne boken, men vår anmelder skulle ønske hun møtte andre enn enda en middelaldrende middelklassemann i midtlivskrise.

Nancy Øvrehus

Kine Jeanette Solberg. I alle farger. 216 sider. Cappelen Damm.

Solberg debuterte som romanforfatter i 2019. Året etterpå ble hun nominert til Kritikerprisen for barneboken «Ikke lov å le». Nå er hun tilbake med en ny roman for voksne, og det var med viss spenning jeg slo opp på første side.

Malvin er tegnelærer av yrke og opptatt av fargene, men kjenner på at hverdagen har blitt temmelig grå. Da fanger en ung, mannlig student oppmerksomheten hans, og forbudte tanker tar stadig mer plass. For burde ikke livet være noe mer? På fritiden pusler han som hobbykunstner, men ting vil seg ikke helt. Hva er det egentlig som vil gi livet hans mer farge? Eller er det hvordan han selv velger å se på livet, som avgjør kuløren man ser?

Det er noe snålt og litt bisart med denne historien som trigger meg som leser. Fra hovedpersonens forunderlige fascinasjon av slim, som gir oss et herlig barnlig sinn i en voksen kropp, til hvordan jeget er så undrende, funderende og selvkritisk gjennom sin egen historie. I begynnelsen blir jeg også rett og slett lurt til å tro at vi har en kvinnelig hovedperson. Jeg måtte tillate meg å bla tilbake for å se om det var konkrete spor etter dette i teksten, men nei, dette var bare min fortolkning, og jeg ble tatt litt på senga. Og dette er tydelig et veldig bevisst trekk fra forfatteren sin side, for jeget får godt frem den type mann som hovedpersonen er.

I tillegg liker jeg hvor stor og selvfølgelig rolle fargene har fått i denne romanen, dette er rett og slett genialt, men ... Vi har igjen en roman om en middelaldrende mann, fra middelklassen, som har en form for eksistensiell krise, og jeg kjenner at dette temaet til en viss grad begynner å bli uttømt. Jeg må si at jeg absolutt lengter etter noe mer nytt og spennende å lese om.

Om jeg sukker litt over tematikken, så er det likevel noe underlig ved denne boken som gjør den verdt å lese. Her får man en god blanding av alt, for forfatteren mestrer å ta dette barnlige, undrende med seg over til voksenlivet i en mer moden drakt.