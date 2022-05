Ny norsk novellekunst

Variert og leseverdig antologi med bidrag fra kjente og mindre kjente forfattere.

Antologien er tilegnet Siri Økland som gikk bort høsten 2021, kort tid etter at hun hadde levert sitt bidrag.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Flere forfattere: «Slutten på historia. Nye nynorske noveller». Noveller. 122 sider. Samlaget.

Samlaget fortsetter sin årvisse antologirekke med «nye nynorske noveller», ni tekster skrevet av fem kvinner og fire menn, varierte i form og innhold, men av nokså jevnbyrdig kvalitet.

Her er drømmeaktige sekvenser og absurditeter, øyeblikkskildringer og tilbakeblikk, og felles for tekstene er en viss underliggende uro, noe uavklart og gåtefullt som ligger der og murrer. Som i Frode Gryttens novelle, som innleder og har gitt tittel til antologien: «Raymond Chandler dukka opp i drømmen min og sa at eg kom til å bli forsøkt ekspedert», en selvrefererende noir og underfundig hommage til gamle helter, med et metablikk på fortellertekniske grep som deus ex machina.

I Mads Rages smårare «Porselensfuglane» kjenner en småtyv at «ambisjonane snevrar seg inn» og reflekterer over hva et normalt menneske faktisk kan slippe unna med ved å late som ingenting.

Mette Karlsviks tekst handler om F-16-piloten Levis kjærlighet til buddhisten Shankari, og oppleves med sin skarpe politiske brodd som dagsaktuell.

I Therese Bakkevolls tekst tas vi til desto større høyder, idet savnet av Valentina, som svever vektløs i den internasjonale romstasjonen 300 km oppe, får en forsker til å gi etter for Irina, som kommer til ham en gang i uken, gjør rent, vasker opp, lager lunsj og så ligger med ham for noen sedler.

Endre Tveits «Sår i lufta» er herlig absurd og lett forvirrende, og skildrer formentlig et tilfelle av demens, mens Siv Østrem Peersens «Inn i skogen» er en annen type tekst, korthugd og stemningsskapende med mange fine observasjoner, etter alt å dømme gjort av en person i mental ubalanse.

Gaute M. Sortland er jo også seg selv lik, for å si det slik, der en mann raker løv i håp om seksuell belønning og hans kone nekter å ha en kjedelig lørdag til, og de begge får i seg fleinsopp og døper den nye hunden Sony etter PlayStation.

Kjersti Rorgemoens «Eit lite blaff» må vel også betegnes som en slags observasjonsnovelle, om en mann som går på kirkegården og leter etter sitt eget navn, og kommer i prat med graveren, som liker å drikke: Det gjeld om å dyrke det gode humøret.

Siri Økland avrunder det hele med den fine, klassisk oppbygde og symboltunge novellen om en kvinne som baler med hvordan hun skal få reddet eller avlivet en skjære som datteren har berget fra katten dagen før.

