Frekk smakebit

PLATE: Lerche frister med et mini-album på valentinsdagen.

Sondre Lerche klarte ikke vente til april med romantikkalbumet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sondre Lerche: «Avatars of love» (PLZ)

It’s just the same old story. I’m just a guy, standing in front of a ... Ghost? Det er vanskelig å tyde de første sekundene av Lerches ferske tittelspor slæsj mini-album «Avatars of love». Selvransakelsen fremført med amerikansk vestkyst-aksent pirrer jante-antennene. Heldigvis er det etterfulgt av sterke låter om sorgen og seire i kjærleiken. Lerche blir stadig stødigere på å skape appetitt av merkelige akkorder og melodisprang. «Cut» drar oss inn i svette klubber hvor fremmede blir med hverandre hjem. «Avatar» drømmer seg bort til gammelmodig romanse pakket inn i en à la mode produksjon. I sentrum er en følsom 39-åring med et enormt kreativt overskudd som friskt fortsetter å gjøre ting på sin måte. Valentin-utgivelsen strekkes over 28 minutt og 37 sekund og er en forsmak for det egentlige albumet som kommer i april. Sett bort fra førsteinntrykket, står den lekre og sceniske forsmaken trygt på egne ben.

Beste spor: «Avatars of love», «Dead of the night».