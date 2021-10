Lomborgs retoriske strategi

KOMMENTAR: Man skaper ikke en “friere debatt” ved å bygge autoritet på sviktende logikk og retoriske knep.

Anna Serafima S. Kvam Litteraturkritiker

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Oppmerksomhet er ikke det samme som politisk gjennomslag. Det er ikke klimastreikerne som styrer klimapolitikken, skriver Anna Serafima Svendsen Kvam i denne kommentaren. Bildet er hentet fra en musikkfestival i Brasil.

Den danske statsviteren Bjørn Lomborg er i enkelte kretser tilbake som “motstemmen” i klimadebatten. Under økonomifestivalen Kåkånomics lanserte han torsdag den norske oversettelsen av boken «Falsk Alarm». I boken betviler han ikke at global oppvarming forekommer, men argumenterer for at det ikke lønner seg å begrense den til under to grader. Posisjonen er kjent internasjonalt som “lukewarming” – en lunken form for klimaskepsis.

Fakta «Falsk alarm» Bok av Bjørn Lomborg, oversatt av Morten Jødal. Utgitt av Wigestrand forlag Les mer

Lomborg mener de antatte kostnadene ved skadene som utløses av klimakrisen, må veies mot de antatte kostnadene som utløses av politikken som skal løse den. Lar vi den såkalte “alarmismen” fare og angriper klimakrisen gjennom et rent markedsperspektiv, skriver Lomborg, kan vi trygt tilpasse oss en verden hvor den globale gjennomsnittstemperaturen har steget med 3,75 grader.

Falsk alarm ble lansert på engelsk allerede i fjor og har blitt utsatt for faktasjekking og tunge innvendinger. Joseph Stieglitz, nobelprisvinner i økonomi, er blant flere som argumenterer for at Lomborg grovt overestimerer kostnadene ved å kutte klimautslipp, og samtidig underestimerer kostnadene ved å klimatilpasse en voksende verdensbefolkning til en klode som er radikalt mye varmere. Dette gjør han gjennom selektiv kildebruk og mangelfulle gjengivelser av forskningsartikler.

Tvilsomt

Selv når en ser vekk fra svakhetene ved Lomborgs regnestykke, hviler resonnementet på ekstremt tvilsomme premisser. Det hersker ingen konsensus om at klimaskade kan måles i BNP alene, eller at global vekst alltid fordeles jevnt. Hadde det vært dekning for slikt, er det ingen grunn til å tro at beslutningstakere milevis unna den grønne partifloraen, som undertegnede tilhører, hadde blitt enige om å jobbe for å unngå risikoen og uvissheten som er forbundet med å la konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren overstige nivåer menneskeheten aldri tidligere har sett, slik Lomborg prediker at vi vil kunne tilpasse oss.

Til tross for dette nyter forfatteren anerkjennelse i internasjonale medier, og Kåkånomics’ arrangører mener han kan “danne grunnlaget for en friere debatt ved å utfordre etablerte «sannheter»” (hvilke sannheter festivalarrangørene mener må plasseres i anførselstegn, forblir uvisst).

Bjørn Lomborg presenteres ofte som en motstemme i klimadebatten. Han presenterte boken «Falsk alarm» på Kåkånomics i Stavanger denne uken.

Lomborgs evne til å skaffe seg en scene kan ikke forklares ved mangel på faktasjekking. Men enhver kan analysere hans retoriske strategi for å finne svar på hvordan han stadig skaffer seg den scenen. Lomborgs retoriske metode har fire sentrale komponenter.

Skyggeboksing

For det første bruker han mye plass på fullstendig ukontroversielle resonnementer, som både Donald Trump og Greta Thunberg vil kunne slutte seg til: Det redegjøres presist for hvordan verdens politikere har mislyktes i å kutte klimagassutslipp, og behovet for å drive klimatilpasning. Men ved å bruke plass på selvfølgeligheter samtidig som han hele tiden skyggebokser mot en motstander som sjelden navngis, impliserer Lomborg at de som er uenige med hans hovedpoeng, ikke aksepterer innlysende poenger. Dette er et knep.

For det andre henger bruken av selvfølgeligheter tett sammen med Lomborgs forkjærlighet for stråmenn: Fordi det ofte er uklart hvem han til enhver tid adresserer, kan selv de mest outrerte politiske posisjoner plutselig assosieres med ledende forskere og makthavende politikere. Gang på gang reduserer han sine retororiske motstandere til “klimaaktivistene”, og slik sidestiller han oppnådd oppmerksomhet med politisk gjennomslag. Men verken klimastreikerne eller Extinction Rebellion setter premissene for klimapolitikken som føres i dag.

Falske motsetninger

Lomborg påstår for det tredje, og prøver å underbygge, at mediene har en økonomisk interesse av å spille på lesernes frykt, og at det er derfor vi infiseres av den såkalt falske “alarmismen”. I samme slengen finner han det for godt å påstå at forskere og politikere har lignende vikarierende motiver; slike ekko av teorier om sammensvergelse plukkes opp igjen mot slutten av boken. Derfor blir det desto merkeligere at Lomborg også “låner” autoritet fra vitenskapelige institusjoner: Han hevder å basere seg på FNs klimapanel, hvis rapporter bygger på flere hundre forfatteres gjennomgang av en samlet klima- og miljøforskning. Likevel viser han stadig til eldre enkeltstudier.

Den fjerde ingrediensen i Lomborgs retoriske oppskrift er å sette opp falske motsetninger. Han påstår gjentatte ganger at vi må fokusere på andre globale utfordringer, for eksempel knyttet til sykdomsbekjempelse, og impliserer med det at “klimaaktivisten” er villig til å se vekk fra all annen verdens elendighet. I Lomborgs verden virker det å være få andre enn ham selv og økonomene tilknyttet hans egen tenketank som greier å ha to tanker i hodet samtidig.

Å bygge autoritet på slike tvilsomme retoriske virkemidler blir nødvendig for en som Lomborg; han skal overbevise leseren om at han har funnet en sannhet som politiske ledere fra nær sagt hele det ideologiske landskapet har oversett. Men man trenger altså hverken være klimaforsker eller økonom for å avdekke statsviterens sviktende logikk.

Aftenbladets litteraturanmelder Anna Serafima Svendsen Kvam er vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne til Oslo bystyre.