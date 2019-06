Vitsereprise i slappe Nærum-noveller

1 2 3 4 5 6

Knut Nærum: Kyss meg, døden. Krimnoveller. 245 sider. Capitana.

Jeg er stor fan av Knut Nærum. Han er en av våre mest intelligente humorister, han er ofte uforutsigbar, og han er i tillegg en stilsikker skribent. Når han kombinerer dette, blir resultatet godt – krimparodien «Døde menn går på ski» (2002) var en elegant start på en lang rekke krimfortellinger som lener seg tungt på, og leker uhøytidelig med noen av krimsjangerens største klisjeer. Som den geniale kodeknekkeren. Eller den rappkjefta, rufsete detektiven med ekstremt dametekke og konstant pengemangel.

«Kyss meg, døden» er ti noveller om privatetterforsker Dreng Drabløs, og første historien er så morsom at jeg lo høyt og plaget mine omgivelser med høytlesing. Den handler om skistjernen som ble nektet å konkurrere etter å ha brukt prestasjonsfremmende sjampo og om hennes søster som er forsvunnet.

Vi, og etterforskeren, møter henne i denne dialogen:

– Det gjelder søsteren min. Gro. Hun er atten. Ti år yngre enn meg. Jeg har et bilde av henne på mobilen.

– Forsvunnet?

– Nei, jeg har den her i veska.

(...)

– Vi har vært hos politiet, og de kommer ikke lenger.

– Hvor har de lett?

– Overalt.

– Høres ut som en overdrivelse.

(...)

– Kan jeg beholde bildet?

–Jeg kan godt maile det til deg, sa hun.

– Det er enda mer praktisk, sa han (...).

Sånn er hele teksten; et rent overskudd av språklige vrier, tidsaktuelle referanser og tørr humor. Vi møter politimannen som kanskje er blitt korrupt, den politiske guttegjengen som sender upassende meldinger fra hytteturen, lakeseoppdrettere som krangler med miljøaktivister, realitykjendiser og Syria-farere. Nærum bruker altså samtiden effektivt og gir derfor alle historiene sine en aktuell klangbunn.

Problemet er bare at har gir oss akkurat det samme i alle historiene: Samme humor, samme verbale misforståelser, samme parodielementer. Det er som å være på et stand up-show der artisten egentlig bare har en eneste vits, og forteller den om og om igjen i litt ny innpakning.

Egentlig skulle vi kanskje tro at Nærum-humoren funket bedre i et kort novelleformat enn i en hel roman. Men faktisk er det motsatt: Her blir det repriserunder i hver eneste ny historie. I romanene funker humoren bedre fordi den matches av en sammenhengende krimgåte som må løses.