Ukens anbefalte sanger

Etter noen år som coverband, lager nå Jørpeland-bandet Don Rudis egne sanger.

Don Rudis er fra venstre Aleksander Steinsvåg, Jon G. Larsen, Olav A. Karlsen og Rudi Lambrechts. Foto: Mikal Holta

Geir Flatøe Journalist

Navnet Don Rudis har de satt sammen av to elementer. Don viser de inspirasjonskildene Don Henley, Don Everly og Don Felder, mens Rudi er bandmedlemmet Rudi Lambrechts. Stilmessig sjonglerer de country, rock og pop.

Debutsinglen «Ble med meg hjem» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Ble med meg hjem – Don Rudis

Try – Neil Young

All together now – OK Go

Private lives – Low Cut Connie

Uden vinger – Rune Ellertsen

Rundt og rundt i baren – Bergen Mandolinband

Sooner or later – Eliza Gilkyson

First time – Becca Mancari

Call it a day – Caleb Caudle & John Paul White

Dream world – The Growlers

A world so full of love – Boy Scouts

This forgotten town – The Jayhawks

Crimson and clover – The Shacks

Human kinda song – Matt Costa

Spread your wings – Yesterdaymen

League of egos – Bad Slags

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.