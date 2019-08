Ukens anbefalte sanger

Hun fikk pianoundervisning i barneskolealder og begynte å skrive egne sanger da hun var 15. Deretter ble det tre år på musikklinje ved Vågen videregående i Sandnes.

Nå er hun igang på egen hånd, og debutsinglen er spilt inn hos produktive Storyteller Recording (tidligere kalt Skambra studio) i Time.

«Deep sleep» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Der finner du også en liste med over hundre høstsanger, passende for årstiden.

Her er listen

Deep sleep – Lisa Marie Bredland

Himmelhuset – Reetro

Up! – The Legends & Vilma Flood

Stuff – Sløtface

Freedom will reign – Shiloh Clarke

Nuförtiden – Olov Antonsson & Tina Kärkinen

Dark angel – Gospelbeach

The future is here – Sleater-Kinney

Vente på rødt – Tre Små Kinesere

Catfish Kate – Pixies

Mama – Lola Kirke & Kelly Zutrau

Life of sin – Sleep Eaters

La det bli mæ det – Dina Misund

Born without a clue – Andrew Combs

Ingen sa det – Velan

Laughing days – Ola Kvaløy & The Rent Seekers

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.