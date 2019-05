Overfladisk skrekk med psykotisk monster

Stalker

Originaltittel: Greta. Sjanger: Thriller. Regi: Neil Jordan. Manus: Ray Wright og Neil Jordan. Skuespillere: Chloë Grace Moretz, Isabelle Huppert, Maika Monroe, Stephen Rea. Lengde: 1 time 38 min. Aldersgrense: 15 år.

1 2 3 4 5 6

Unge Frances (Chloë Grace Moretz) finner en gjenglemt håndveske på undergrunnsbanen i New York. Som den ærlige personen hun er, leverer Frances vesken hos eieren Greta (Isabelle Huppert). Hun viser seg å være en eksentrisk, fransk enke. Og svært ensom.

Frances har nettopp mistet sin mor, og de to blir venner. Men når Frances oppdager at det slett ikke er en tilfeldighet at de ble kjent, blir hun usikker. Avviser Greta. Og hennes livs mareritt starter.

Redsel og fortvilelse

Lenge er «Stalker» et svært så lovende drama, som sitrende godt skildrer den truende følelsen av å bli overvåket og forfulgt, og samtidig følelsen av å stange hodet i veggen når hun ber politiet om hjelp. Moretz gir et godt og troverdig portrett av den ærlige og litt naive Frances’ redsel og fortvilelse. Hennes forsøk på å finne ut mer om Greta avslører tragiske små fliker av fortid, som gir henne litt mer innsikt i hva hun har å forholde seg til.

Norsk Filmdistribusjon

Men så tar historien plutselig en retning fra uhyggelig spenning til ren skrekk, med alt det innebærer av logiske brister. Forventningene som er etablert om en slags psykologisk innsikt i både ensomhet og galskap, er glemt. Ofret for å skremme og ekle oss med skrekksjangerens tradisjonelle virkemidler.

Franske Isabelle Huppert er virkelig en glitrende skuespiller, og hun har aldri vært redd for spille kontroversielle kvinner. I «Elle» var hun voldtektsoffer med et svært uvanlig reaksjonsmønster. I «Pianolærerinnen» hadde hun en avvikende og problematisk seksualitet.

Sinnssykt monster

Også Greta er pianolærer, og hun viser seg å ha en svært avvikende personlighet. Huppert er i ferd med å bli typecastet, men er igjen skremmende god.

Men selv ikke Isabelle Huppert greier å gjøre denne åpenbart psykotiske kvinnen interessant utover det onde og skremmende. Ikke når manus og regi har bestemt at Greta bare skal være et monster fordi hun er sprøyte gal. Ikke et menneske med en historie å tro på.