Skogbranner av nakenbilder

«Nudes», ungdomsdrama, NRK, premiere søndag 22. september.

Ni episoder på 20 minutter.

Med blant andre Lena Reinhardtsen (Sofia), Tord Kinge (Viktor), Anna Storeng Frøseth (Ada). Regi: Liv Joelle Barbosa Blad og Erika Calmeyer. (Anmeldt på grunnlag av 6 av 9 episoder)

NRK peiser på med ungdomsserier, som foreldrene også vil og kanskje bør se. De første tre episodene av «Nudes» handler om Sofia (16) og Axel (18), som blir smugfilmet mens de har sex på en fest. Klippene spres, og snart har alle sett dem. Venninnegjengen forsøker å nøste opp i hva som har skjedd, hvem som filmet og om Axel hadde noe med det å gjøre.

Neste historie tar for seg russepresident Viktor (18). Han blir anmeldt for brudd på «barnepornoparagrafen» etter det som skulle være tulle-snap av Miriam (17). Viktors liv går fryktelig fort nedoverbakke. Ett års forskjell, men han er voksen, hun er barn, rent juridisk.

Alt filmes - alt blir spredd

Det er mye, veldig mye, som skal inn på 3x20 minutter i hver fortelling. Alt fra den ensomme, personlige sorgen og angsten til systemets, skolen og vennenes behandling av saken. De unge skuespillerne imponerer igjen i en P3-satsing. De skal gjennom en heftig bilvask av følelser, forelskelse, vennskap, fiendskap, folk og handling. Det er mye drikking og ligging, men det er først og fremst filming. Alt filmes, og den underliggende moralen er at du ikke har kontroll, verken over det du selv filmer eller hva andre filmer - og legger ut.

Og ingenting forsvinner. Dette er skogbranner.

Brennaktuelt tema, og serien går løs på det fra tre relevante vinkler: Smugfilming, misforståelser og overgrep/utpressing.

De to første fortellingene, som vi har sett, er gode. Her og der er de overtydelige og får et lite preg av pedagogisk opplysningsfilm, men kombinasjonen av personlig drama, litt krimfortelling og sosiale medier-suppene er godt fortalt, godt spilt og interessant å følge. De klarer til og med å putte inn noen nyanser her og der. Ikke alt er helt svart/hvitt, ikke alt er himmel eller helvete, noe «Nudes» skildrer på en fornuftig måte.

Få det sett

«Nudes» viser på en god måte konsekvensene av både idioti, uhell og uflaks i omgang med sosiale medier. Det er naturligvis Det Store Alvoret som beskrives, men serien gir også rom for små, fine, naturlige øyeblikk.

Et spesielt pluss til Lena Reinhardtsen som spiller Sofia. Hun går gjennom et mildt sammenbrudd til action-kvinne på kort tid, og hun spiller begge deler med stor overbevisning.

Nudes er en ny, god ungdomsserie fra P3. Den bør sees, ikke bare av dem som kan nikke og kjenne seg igjen, men av foreldre, lærere og andre som står litt på utsiden og ikke vet om de skal kjefte, riste på hodet eller trøste folk som opplever nudes på avveie. «Hvis jeg kunne ta det tilbake, så...» sier Viktor, men det kan han altså ikke. Det kan heller ikke de andre. Nakenbildene er der ute, folk har sett dem, de forsvinner ikke og verden er full av drittsekker og folk som hodeløst knipser, filmer og deler. Det er - dessverre - noe altfor mange må forholde seg til, og det er en problemstilling «Nudes» definitivt kan være med å belyse.