Sølv, svik og blodhevn

Arnt Olav Klippenberg: Ormebitt. Roman. 391 sider. Jæren Forlag.

Vikingtiden er et yndet tema i populærkulturen. I litteraturen har ymse forfattere levert gode bidrag til sjangeren, bl.a. Edvard Eikill og Tore Kvæven her lokalt, og tv-serier som «Vikings» og «The Last Kingdom» har samlet et stort publikum. Når journalist Arnt Olav Klippenberg nå debuterer som romanforfatter, er han altså i godt selskap.

«Ormebitt» tar til på Ramstad i Trøndelag, der Kjetil Høng er høvding, som nevnt i Islands Landnåmbok. Odd Båtbygger dør i en brann der i 1024, og hans sønn Torvald og høvdingesønnen Grim blir bitre rivaler. Harald Herses datter Lopthena blir gift med Grim, men det er Torvald hun vil ha. Hun føder sønnen Odd i Egersund, underveis til Viken for å hente arven etter Harald og delta i gravleggingen av ham. Her gjør kongssønnen Svein krav på arvesølvet, men hans menn blir drept og skylden for drapene legges på Torvald. På hjemveien gjemmer Lopthena sølvskatten for Grim.

Vel og bra. «Ormebitt» er en ambisiøs og på mange måter fascinerende fortelling om grådighet og svik, hevn, mot og kjærlighet, og en påminnelse om hva primitive hevnkulturer kan avstedkomme av kalamiteter. Her er mange gode passasjer, frekk humor og ellers de elementer man kan forvente av sjangeren, og dessuten en fiffig gest til Sigmund Birkeland, forfatteren av «Hådyr forteller» (2012).

Men her er også en del å sette fingeren på, f.eks. anakronismene, som forfatteren i et forord riktignok forklarer med at «Handlingen trumfer alt» og «Dette er en roman, ikke en historiebok». Så enkelt er det dog ikke. Mange av personene i romanen er kjent fra Ramstadsagaene, men disse foregår på 700-tallet, ikke 1000-tallet. Og sverdet Atlanaut, som Lopthena får smidd til seg, kjenner vi fra Svarvdølasagaen med handling fra 900-tallet. Dermed virker «Ormebitt» litt uredelig sett i forhold til etablerte historiske fakta, og det gir grunn til å spørre hvor grensen for den dikteriske frihet skal trekkes.

Slike tidsforskyvninger gir seg videre utslag i at Torvald skildres som en mann med våre dagers verdier og at han 15 år gammel fortsatt behandles som et barn, i en kultur der jenter var gifteferdige og gutter dro i viking som 12-åringer. Forfatteren bruker ellers moderne norske stedsnavn «for lesbarhetens skyld», men gjør unntak for særskilt «klangfulle» norrøne navn, som blir aldeles meningsløst inkonsekvent, all den tid leseren likevel godt kan orientere seg på kartet boken er utstyrt med.

Fremstillingen skjemmes også av en del unødige gjentakelser; hovedinntrykket er ikke «kill your darlings», men en multiplisering av dem. En forholdsvis høy forekomst av stereotypier, et innimellom nokså flatt språk, svak fremdrift og unødig omstendelige forklaringer bidrar til en tidvis opplevelse av monotoni. Og elskovsscenen med trollkjerringens datter fortjener muligens en nominasjon til Bad Sex in Fiction Award. For å nevne noe av det som etter min mening trekker ned.

Men romanen har altså også en rekke kvaliteter som styrker den i utgangspunktet fengslende og spennende historien, f.eks. da Grim oppdager at sølvskatten er forsvunnet og i epilogen om Ole Møller, som fant den såkalte Årstadskatten i Egersund i 1836, som er skrevet med energi, intensitet og integritet, og levner liten tvil om at Klippenberg har fortellerevner som gir grunn til å se fram til hans neste roman med en viss forventning.