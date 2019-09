Belle and Sebastian er som skapt til å ledsage filmer

1 2 3 4 5 6

Belle and Sebastian: «Days of the Bagnold summer» (Matador/Playground)

«Days of the Bagnold summer» startet som en tegneserie av Joff Winterhart, ble en film av Simon Bird og endte som et album med Belle and Sebastian. Det meste er lagd med filmen for øye, men vi får også «I know where the summer goes» fra 1998, en nyinnspilling som forteller hvor mye fraværende Isobel Campbell betydde for bandet. Jeg foretrekker også 1996-versjonen av «Get me away from here, I'm dying», men den er fortsatt innenfor formelen. Det er i høyeste grad også nye «Sister Buddha». Purt gull. «Did the day go just like you wanted» har en viss stryker-mettet sjarm, mens Sarah Martins «Another day, another night» hadde tålt mer enn halvannet minutt. En kuriositet er det også blitt plass til: «Safety valve» er rundt 25 år gammel, skrevet av Stuart Murdoch før han dannet Belle and Sebastian. Omsider fant den sin form. En del annet kan glemmes, men til slutt er instrumentalen «We were never glorious» rulletekster i skottenes ånd.

Beste spor: «Sister Buddha», «Safety valve».