Fra sukkersøt til sint

Lil Halima x Canto: «Brown girl diary» (Universal)

Lil Halima kom nettopp hjem fra sin første Europa-turne og slipper en miksteip med den svenske produsenten Canto. «Brown girl diary» blir hennes fjerde «ep-lignende» utgivelse.

Frem til nå har musikken vært relativt sukkersøt og lavmælt. Samarbeidet med den svenske produsenten og hip-hop-eren Canto har ført til en mer dyster Lil Halima.

Miksteipen er både på norsk og engelsk og har jeg-elsker-deg-låter og la-oss-slå-opp-låter. Heldigvis er det også noen feministiske statements i miksen.

Det at låtene skifter leie, er naturlig siden låtene kommer fra Lillian Halima Anderssens dagbok. Hun og Canto har laget låter som, uten å bli kjedelige, fanger ulike sider av følelseslivet til dagens unge voksne. Ved hjelp av r’n’b, pop, funk og til tider hard hiphop blir Lil Halimas følelsesliv eksponert på nydelig vis.

På «911» tar hun et oppgjør med svake menn: Figure your own shit out.

Miksteipens høydepunkt er likevel den funky «Booty». En selvtillits-anthem laget for dagene man trenger en ekstra boost.

Beste spor: «911», «Moon sun», «Booty».