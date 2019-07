Annerledes blikk på flyktningkrisen

Transit

Sjanger: Drama / Romantikk. Skuespillere: Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese. Regi: Christian Petzold. Tyskland, 2018. Lengde: 1 t. 41 min. Aldersgrense: 12 år.

Hva om det hadde vært oss? Det kan virke som om dette er spørsmålet regissør Christian Petzold vil stille i sin nyeste film, «Transit». Filmen er basert på Anna Seghers roman «Transit Visa» fra 1942, men handlingen er satt til vår tid i stedet for annen verdenskrig. Eller, en annen versjon av vår tid. Bilpark, våpen, klær, grafitti, arkitektur og restauranter tyder på at vi befinner oss i samtiden. Samtidig skriver forfattere manus på skrivemaskin, folk har ikke mobiltelefoner og internett-tilgang, og Frankrike er okkupert av Tyskland. Samfunnet, i hvert fall den biten vi får øye på i denne filmen, er preget av angiveri og frykt, stadige razziaer og mennesker på flukt.

En av flykningene er Georg, en ung tysk mann som tar en avdød forfatters identitet og forsøker å bruke vedkommendes status for å komme seg til USA. Han drar fra Paris til Marseille, hvor han møter andre mennesker i samme situasjon, deriblant en ung kvinne han forelsker seg i. Det viser seg at hun er kona til mannen han har overtatt identitetspapirene til. Forholdet mellom dem er veldig illustrerende for situasjonen de alle befinner seg i: Det er som om de lever i en konstant tilstand av omskiftelighet og forvirring, hvor ingen vet helt hvem menneskene de omgir seg med egentlig er, og hvor ens egen moral blir satt på prøve gang på gang. De er på sett og vis fanget i et venterom på ubestemt tid, og ingen kan fortelle dem om og eventuelt når de kommer videre derfra.

Det er et på mange måter forvirrende grep å bruke nåtidens omgivelser på denne måten, men også effektfullt. Når man ser hendelsene utfolde seg i et i aller høyeste grad gjenkjennelig Sør-Frankrike, får man en viktig påminnelse om at krig, okkupasjon og flukt på ingen måte er noe vi har lagt bak oss i Europa, nesten 75 år etter at annen verdenskrig tok slutt. Det er også en ubehagelig påminnelse om at vi ikke kan ta friheten vi kjenner i dag for gitt.