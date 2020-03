Se Skambankts Tou Session-konsert på Aftenbladet i kveld

I kveld klokken 21.00 kan du se Skambankt live på Aftenbladet.no. De er sjette band ut i Tou Sessions, et langtenkt og ambisiøst musikkprosjekt som plutselig måtte korona-lanseres.

Lørdag 28. mars kan du se Skambankt spille live på Aftenbladet.no. Neste uke kan du se både Hilde Selvikvåg og Pål Jackmans konserter fra Tou Sessions samme sted. Foto: Kristian Jacobsen

Tou Sessions er en filmet konsertserie som hadde premiere 17. mars. Da spilte Dag Sindre Vagle, og konserten ble strømmet på Facebook. Siden har i tur og orden Fadnes, Morten Abel, Frøkedal og Randi Tytingvåg Trio spilt under Tou Sessions-fanen.

Konsertene har blitt svært godt mottatt. Dag Sindre Vagles konsert fikk sekser i Aftenbladet. På Facebook har Tou Sessions på kort tid fått over 6600 følgere.

Bak konseptet står Oliver Hohlbrugger, Børge Fjordheim og Frank Østebø. Sammen har de knyttet til seg en rekke folk til prosjektet, artister, venner og kjente og bransjefolk. Blant dem er Line Larsen og Johan Kristian Berntsen, som har jobbet med konsert- og turnéproduksjon stort sett hele livet. Tou Sessions skulle egentlig starte innspillinger våren 2020, og lanseres til høsten, tidligst.

Iden var omtrent som følger: 10 innspillinger med ulike artister, noen kjente og noen mindre kjente. Opptak av livespilling, studiojobbing, dybdeintervjuer og musikkformidling uten kjendiseri. Inn med særpreg og kunstnerisk kvalitet, ut med de dramatiske, personlige utleveringshistoriene som preger mange artisters opptreden i mediene og i offentligheten. Musikk, musikk, musikk. Alt skulle velges ut fra kvaliteten på musikken, enten fra artister du har hørt på eller artister du burde høre på. Produksjonen av lyd og bilder, klipping og alle andre ledd skulle være 100 prosent forseggjort og skikkelig.

Så kom koronakrisen.

Ut på dypt vann

– Alt ble snudd på hodet, nesten over natten. Ingen konserter, ingen jobbing med mer enn et par stykker i samme rom. Vi er egentlig i en sinnssyk situasjon. Alle springer rundt som hodeløse høns og lurer på hva vi skal gjøre nå, sier Johan Kristian Berntsen, og ler.

– Nå ser vi konturene av noe nytt, uten at vi aner hvor vi ender opp til slutt. Omveltningen kan bli enorm, og vi har tenkt på dette lenge.

Tirsdag 31. mars kan du se og høre Hilde Selvikvåg på Aftenbladet.no. Konserten er en del av Tou Sessions.

Plutselig måtte Tou Sessions-konseptet ut på dypt vann, lenge før de egentlig hadde tenkt. Først kunne ikke mer enn 500 personer samles på en konsert. Så 50. Så ble alt stengt. Det gikk bare timer før de første Facebook-konsertene kom, og etter noen dager ble det en vrimmel av dem. Noen gode og ganske forseggjorte, men også mange som var i overkant hjemmesnekra.

– Ingen har fått ett sekund til å forberede seg. Ikke vi heller. Men vi fikk et spark bak og bestemte oss for å kaste oss rundt. Vi hadde en god idé. Nå måtte den bare justeres. Vi gikk fra en omfattende plan om klipping, redigering og alt det der til å bli en produsent av rene livekonserter, sier Børge Fjordheim.

Hurtig restart

De fant ut at Kverulantkatedralen KåKå hadde en kamerarigg de kunne bruke. De hadde studio og lokaler på Tou og de hadde kontakt med artister. Ting skjedde plutselig veldig fort, men Tou Sessions var blant de aller første som kunne presentere livekonserter på nett med flere kamera, bildemiks og skikkelig lyd – og et par hjemme-i-stua-konserter der logistikken ikke tillot opptak i Stavanger.

17. mars var de på lufta med Dag Sindre Vagle. Responsen var veldig, veldig god.

– Vi har startet Tou Sessions med noe litt annet enn det som var den opprinnelige ideen. Den holder vi på, og den vil vi gjennomføre, men akkurat nå bruker vi den helt spesielle situasjonen til å gi en smakebit av hva og hvem vi er, sier Fjordheim.

De tygger på de samme spørsmålene som alle i musikkbransjen tygger på om dagen. Hvor lenge varer unntakstilstanden? Hvordan ser musikkbransjen ut når dette er over? Hvor mye av alle nettkonseptene vil vare? Hvordan skal ting finansieres?

– Vi har hatt god erfaring med for eksempel vipps, men det er ikke bærekraftig på sikt. Nå har mye av dette et dugnads- og veldedighetspreg, og det vil ikke og kan ikke vare. De siste årene har livemarkedet vært hovedinntektskilden til artistene og store deler av apparatet rundt dem. Frivillig vippsing kan ikke opprettholde det. Finansiering er det store spørsmålet. Folk må få betalt. Det koster å produsere bra ting, og Tou Sessions skal aldri gjøre noe som ikke er skikkelig bra.

Lørdag 4. april spiller Pål Jackman på Tou Sessions, en konsert du også kan se på Aftenbladet.no. Foto: Pål Christensen

Vil ta betalt

Fjordheim og Berntsen ser både problemene og mulighetene i det som koronakrisen har tvunget fram.

– Målet vårt er å være blant de aller første som kan ta betalt for musikalsk kvalitetsinnhold på nett. Alt er litt kaotisk med koronakrisen akkurat nå, men det målet står fast. Nå får vi vist litt av det vi kommer til å gjøre, sier Fjordheim.

Alle de ubesvarte spørsmålene rundt økonomi, organisering og publikums bruk av musikk på nettet følges også av noen nye muligheter. Geografi blir for eksempel nesten ubetydelig. Folk sitter i Førde og i Oslo og hvor som helst og ser på Tou Sessions. Det er heller ikke bare artistene og produsentene som får et krasjkurs nå. Publikum får akkurat det samme.

– Potensialet er stort, men vår grunnidé er ikke å mette et marked eller spamme nettet med flest mulig sendinger. Vi tror det er interesse der ute for skikkelig musikkformidling. Vi har også tenkt i langs disse gatene lenge. Tou Sessions er ikke noe vi kokte sammen da dørene til konsertscenene ble stengt, sier Fjordheim.

Slik så det ut da Dag Sindre Vagle startet Tou Sessions 17. mars. Nederst til venstre sitter Børge Fjordheim og Jens Borge og styrer sending og opptak. Foto: Fredrik Refvem

Av og for musikkelskere

De neste ukene fortsetter de med konserter, både fra studio på Tou i Stavanger og noen fra andre steder i landet. Å frakte folk og utstyr land og strand rundt er lite aktuelt akkurat nå.

Lørdag 28. mars spiller Skambankt. Kommende tirsdag er det Hilde Selvikvågs tur, begge spiller på Tou. Pål Jackman spiller på lørdag. Alle disse konsertene kan du se både på Tou Sessions Facebook-side og på Aftenbladet.no. Så er det store spørsmålet hvor lenge vi alle må leve med koronarestriksjonene.

– Nå er alt veldig komplisert. Det enkleste er å sette opp et kamera og en mikrofon og bare spille. For mange artister er også det den eneste muligheten akkurat nå. Vi vil imidlertid ta det et skritt og to videre allerede nå. det gjorde vi fra dag én, og det skal vi gjøre framover, sier Fjordheim.

– Verden vil se veldig annerledes ut på alle vis, også i vår bransje, når dette er over. De fysiske møtene mellom artister og publikum vil alltid være der. Ingenting kan erstatte dem fullt ut. Det vi imidlertid er helt sikre på, er at mange savner musikkformidling som går i dybden, som er skikkelig laget i alle ledd og som er laget av og for musikkelskere sier Berntsen.

Kveldens konsert med Skambankt starter 21.00.