«Tottori» doblet besøket

Familiefilmen «Tottori – sommeren vi var alene» ble sett av flere denne helga enn de to første helgene sine til sammen.

Filmskaperparet Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen har laget barnefilmen «Tottori – sommeren vi var alene» med døtrene Vega og Billie i hovedrollene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsens ferske film for hele familien tar seg helt opp på kinotoppen. Filmen ble sett av 8744 kinogjengere denne helgen og krøp dermed opp fra andre- til førsteplass etter helgens visninger. Totalt er filmen sett av 21 901 kinogjengere, fremgår det av kinotoppen.

Også storfilmen «Greenland» i katastrofesegmentet fikk godt besøk denne helgen, selv om det ikke holdt til topplassering for Gerard Butler og co. Filmen ble sett av 7 826 – og har totalt, på sine to uker, trukket 17 382 personer inn i kinomørket i Norge.

Brannmann Sam fortsetter sjarmoffensiven og havner på tredjeplass etter helgens visninger, med 3 646 besøk. Totalt har 6 631 fulgt brannmannen i aksjon i «Brannmann Sam – klar for opptak!»

Topp fem avsluttes av «Knerten og sjøormen» på fjerdeplass, med 3 560 besøk denne helgen og 117 576 totalt på åtte uker. Femteplassen innehas av nykommeren «Bestefar er en alien», som ble sett av 3 354 – og som har et totalt besøk på 6 825.