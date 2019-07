Skremmende, bitende

1 2 3 4 5 6

Jan Grue: Uromomenter. 156 sider noveller. Gyldendal.

Jan Grue (1981, debut 2010) kan være ustyrtelig morsom, sarkastisk bitende også, men noen gladgutt er han ikke. Så man går ikke til Grue for «kosen» ved lesing, eller hvis man bare er på utkikk etter en «god bok». Til det skriver Grue altfor gode bøker, som f. eks. årets novellesamling «Uromomenter». Den er som skapt til å få leseren på alerten, og den får ham til å føle på den helt store uro i møte med de vanskelige dagene Grues karakterer gjennomlever. De er forresten ikke mer fiktive enn at de kunne være reelle, om ikke i dag, så i forfatterens høyteknologiske morgen. Ikke skal de få det lettere heller.

Som i åpningsnovellen «Det fjerde trimesteret». Nå vil en tørrpinn innvende at det nødvendigvis ikke finnes flere enn tre av slaget i et trimester, men hos Grue oppfordrer samfunnet svangre kvinner til å gå et fjerde trimester med fosteret: Da øker sjansene for at babyen skal bli enda friskere, sterkere, raskere og gløggere enn den ville ha blitt etter normal svangerskapslengde. Det er nok en forskrekkelig påkjenning på mora å drasse på et hurtigvoksende, for lengst fødeklart foster, men hvem lider seg ikke gjennom en slik «statsfinansiert drektighet» når oddsene for baby øker.

I «Det fjerde trimesteret» blir prøvelsene til slutt for store for den esende vordende mor der hun tynges og slites i stykker, samtidig som hun lever sammen med en ulastelig, uendelig tålmodig, edru og fæl mann. Det er til å bli gal av, som skrevet står. Hvor galt det er og blir, bør sterke lesere unne seg å finne ut av selv.

I den neste novellen av de seks samlingen består av, «Hullet under byen», holder storbyen (Oslo, f. eks.) å bli undergravet og falle sammen som et hjemlig Kiruna av et uforklarlig og derfor uberegnelig hull som ukontrollert og uforutsigbart eter seg utover, i et samfunn der «vi jobber på samme institusjon alle sammen, det er slik verden er blitt».

Da må man dra langt for å komme seg unna – flere steder antydes reisens endrende kraft. I den svært forskjellige tredjenovellen, «Nina i New York», tør den norske hovedpersonen Nina i flere meninger av ordet – og frigjørende, kanskje – å ta seg ut for første gang. Men både leseren og alle Nina-er blir raskt hentet inn i neste novelle, med den uhyggelige tittelen «Gjenferdet av Jens Stoltenberg» og et par som «hadde gått tom for samliv»; «og så er det på tangokurs». Det fortsetter i den essaypreget novellen «En annen verden er mulig» - kanskje det, før samlingen avrundes med «Jonathan Ruges lange marsj», om en middelaldrende selvbevisst ego-tripper som på «tankens lange marsj mot en ferdig setnings form», nok beveger seg lengre til høyre enn han selv helt får med seg.

Opp i all dystopisk elendighet fra en samtid «i de ubrukeliges land» der «det helt greie (er) konge», skriver Grue ikke bare fram den ene sitategnede en-linjeren etter den andre, men i de stykkene som handler om forventninger om og utmattende omsorg for barn, ligger også et håp om levelige dager i kim for den som er utholdende nok. Men lett blir det ikke.

Her er en uendelighet av «Uromomenter» i denne glitrende novellesamlingen, den femte i Grues store produksjon, som også rommer roman, barne- og fagbøker. For «Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse» (2018) fikk han Kritikerprisen.