Mediemogulen Sumner Redstone er død

Den amerikanske mediemogulen Sumner Redstone har gått bort, melder BBC.

Har satt spor etter seg: Sumner Redstone. Mediemogulen ble 97 år gammel. Foto: AP

NTB-TT

På 1960-tallet overtok han en liten kjede med drive-in-kinoer i Bostonområdet, etter faren sin. I løpet av de påfølgende 50 årene vokste selskapet til medieimperiet National Amusements, som i dag eier store selskaper som Viacom, Paramount Pictures, CBS og MTV.

Redstone har satt store spor etter seg i den amerikanske underholdningsindustrien. Han er mannen som sørget for flersalong-kinoer, samt at han har æren for at kinoen trådte inn i amerikanske kjøpesentre, noe som i sin tur har vært viktig for kinoens posisjon og overlevelse.

