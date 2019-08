Bryan Adams kommer til Stavanger

Det er ikke første gang Bryan Adams er i Stavanger. I 2004 var han den første artisten som spilte stadionkonsert etter åpningen av SR-Bank Arena i Jåttåvågen. Vel 16 år etter returnerer han altså - denne gangen for å spille innendørs i mer intime DNB Arena.

Bryan Adams er en kanadisk sanger og låtskriver. Han slo gjennom på 80-tallet og er kjent for låter som «(Everything I Do) I Do It For You», «Can’t Stop This Thing We’ve Started», «Summer of ‘69» og «Heaven».

59-åringen har gitt ut 14 studioalbum og solgt rundt 65 millioner singler og plater på verdensbasis.