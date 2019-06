Den mørke lyden av 80-tallet

1 2 3 4 5 6

Cold Showers: «Motionless» (Dais/Playground)

Cold Showers så dagens lys i Los Angeles i 2010, men på plate nummer tre stammer lyset fra 80-tallets England. Vi snakker om The Psychedelic Furs, The Cure, Echo and the Bunnymen, Depeche Mode, New Order og andre band fra denne tiden.

En liten genistrek å hente fram den glemte 80-tallsballaden «Black sidewalk», skrevet av Sandy Rogers. Hun er ikke kjent for så mye annet enn å ha lagd musikken til broren Sam Shepards «Fool for love» fra 1985, og sangen ble skrevet til filmen uten å få plass der. Nå får den nytt liv som et av de mer iørefallende kuttene her, men bare på vinyl- og cd-utgaven.

Blant det popvennlige finner vi «Shine», mens «Dismiss» er en frisk låt. «Sinking world» fungerer takket være vokalist Jonathan Well.

Vi snakker om synthladet postpunk, på en plate som er noen hakk fyldigere enn forgjengeren «Matter of choice». Bare hør avslutningen «Every day on my head» som starter med strykere og pulserende synth og så vokser seg større.

Beste spor: «Shine», «Black sidewalk», «Every day on my head».