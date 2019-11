Overskridende akademikere søker spenning

1 2 3 4 5 6

Agnes Ravatn: Dei sju dørene. Roman. 249 sider. Samlaget.

Agnes Ravatns forrige roman «Fugletribunalet» var en hit blant kritikere så vel som lesere. Vi plukket den opp i lesesirkelen min også, og det var deilig å lese en skikkelig page turner, slik «Fugletribunalet» jo er. Samtalen i etterkant ble imidlertid slapp, det var i grunnen ikke så mye å si om det vi hadde lest, ut over at det var en spennende fortelling med en litt rar slutt, og at det var uklart om dette skulle være en krim eller ei.

Det samme kan sies om «Dei sju dørene».

Nina Wisløff er professor i litteratur og lever et komfortabelt, om enn litt kjedelig, liv. Legemannen hennes jobber mye, den voksne dattera har nok med sitt. En skjeggkreinvasjon i datterens hus sparker i gang fortellingen: hun trenger et nytt sted å bo, en mulighet er å ta over det nedarva huset de leier ut til en alenemor som strever. Mor og datter overrumpler leieboeren med et besøk for å undersøke husets forfatning, og alenemoren svarer med å si opp kontrakten og gå under jorda. Når politiet ikke finner ut hva som har skjedd, bestemmer Nina Wisløff seg for å undersøke saken selv, og det som kommer fram i den private etterforskningen rammer dem alle.

Uten at det er tydelig hvorfor Nina Wisløff brått har tid, krefter og interesse av å gå dypt inn i forsvinningen, følger vi hennes leting etter svar. Ledetrådene hun finner driver fortellingen fremover, en dagbok dukker opp her, en gammel ektemann dukker opp der.

Mye blir både for tilfeldig og for tydelig. Dialoger om Freuds teorier, Jungs elektrakompleks og klassisk musikk ligner små forelesninger. Og vi trenger opplysning, for eksempel når den nevnte dagboken kun består av musikkbegreper som scherzoso og con brio. Da må Nina og datteren trå til med å forklare hverandre – og leseren – at det betyr første betyr «leken», det andre betyr «med varme». Det kan bli både tøysete og i overkant mange forklaringer til hverandre og til leseren.

Løsningen på mysteriet er ikke opplagt, og det er heller ikke helt tydelig hva Ravatn prøver på i denne halvparodiske (krim)romanen.