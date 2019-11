Kiss kommer til Sandnes 20. juni 2020. Jan Zahl har vært verdens største Kiss-fan på Bryne, men gleder han seg til denne konserten?

– Jeg vurderte en periode å kutte den strengen under tunga for å ligne mest mulig på Gene Simmons i Kiss, kan Zahl røpe.

Harald Birkevold er med for å snakke om Varhaug-drapet. Han har fulgt rettssaken og forteller om forskjellen på psykose og rus, som er et av temaene i denne vonde saken.

KrF-sjef Kjell Ingolf Ropstad har kommet med et knallhardt angrep på miljøbevegelsen, som han mener likestiller dyr med mennesker. Miljøbevegelsen er en trussel mot det kristne menneskesynet, mener han. Har han et poeng, eller skjærer han alle over en syltynn kam, slik andre gjør med de kristne? Og kan Arbeiderpartiet bli en miljøparti ved å kreve moms på halve el-biler?

Tidligere søndagsskolelærer Leif Tore Lindø, Jan Zahl (hovedfag i sammenlignende politikk) og Harald Birkevold (livets skole) diskuterer.

Ukens bonus er tvilsom allsang til «Crazy Crazy Nights» og at Fruktnøtt blir nevnt flere ganger.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i Itunes, på Spotify eller der du finner dine podkaster. Du kan også høre ukens episode her:

