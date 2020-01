Tragisk bakteppe, ordinær krim

Tv-versjonen av krimparet Roslund & Hellstrøms «Box 21» er spennende og dramatisk, men mangler det lille ekstra for å skille seg ut i mengden.

Menneskehandel og prostitusjon er noen av ingrediensene i den nye serien «Box 21» på Viaplay.

Box 21

Svensk krimdrama. Premiere på Viaplay fredag.

Det er ikke lenge siden Hollywood plukket opp en bok fra det kjente svenske forfatterparet Roslund & Hellstrøm, med en heller middels filmatisering av «3 sekunder». Der ble handlingen flyttet til USA. I «Box 21», en av Viaplays originalproduksjoner, befinner vi oss imidlertid i Sverige igjen, i noen av de aller mørkeste krokene. Den unge, rumenske jenta Lidia blir lurt ut i elendigheten av en hun tror er kjæresten sin. Han hevder å ha skaffet henne jobb som servitør i Sverige, men i virkeligheten blir hun tvunget ut i prostitusjon, på et motbydelig bordell i en ellers vanlig boligblokk. Hun gjør et slags opprør, og det resulterer i at halliken slår henne helseløs. Det blir starten for et desperat oppgjør med overgriperne, men ikke helt i den formen de velvillige politifolkene som oppsøker Lidia på sykehuset hadde sett for seg.

Serien følger også et parallelt spor, hvor en hardbarket kriminell tilsynelatende havner i en slags indre konflikt med sin egen samvittighet og prøver å få livet sitt på rett kjøl. Men før dette skjer, kjører han over og skader en politikvinne. Tilbake sitter mannen hennes, politietterforsker Ewert Grens, med et stort raseri over at forbryteren slapp for lett unna. Før han vet ordet av det krysser disse to sakene hverandre, og han blir blandet inn i en etterforskning hvor han egentlig burde vært meldt inhabil.

Serien tar med andre ord opp store og viktige temaer. Det er hjerteskjærende og opprørende å se hvordan de trafficking-rammede kvinnene behandles og hvordan menn i vanlige kjernefamilier lever et dobbeltliv hvor de bidrar til disse kvinnenes lidelse. Spenningsnivået er høyt, og for oss som ikke har lest boka, er det langt fra åpenbart hvordan ting vil utvikle seg.

Samtidig er det noe litt traust og gjenkjennelig ved det hele. Dette er den typen politikrim vi har sett hundre ganger før, bare med andre folk. Det er godt håndverk, lett å henge med i, men uten de helt store utfordringene eller overraskelsene.

