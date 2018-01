Selskapssjuk Janove synger med OnklP og Ane Brun

Etter at Kaizers satte punktum tok Janove Ottesen en god pause fra scenen. 30. januar 2016, to og et halv år etter siste Kaizers-konsert, spilte han igjen på Spellemann-showet i Oslo Spektrum. «Regnbuen treffe oss ikkje lenger» var en grandios nyåpning av solokarrieren og en ny tekst-verden. Denne gangen har han lagt historien til et sted i Sentral-Europa, der en danserinne fra Paris og en danser fra St. Petersburg forelsker seg i hverandre som unge. Deres veier skilles ufrivillig, men de møtes igjen i voksen alder. Og veien frem til kjærligheten er fremdeles tornefull.

– Det er ganske stor forskjell på denne plata og den første. Jeg måtte bruke veldig mye tid på å finne ut hvilken type musikk jeg ville lage, hvem som skulle være med og sånne ting. Dessuten måtte den være en omfattende plate, for materialet skulle fylle en hel konsert. Denne gangen kunne jeg gjøre det annerledes. Jeg kunne spille på styrkene til bandet, noe som har vært viktig. Vi kunne lage en mer konsentrert plate på litt kortere tid. Jeg driver med mange prosjekter som tar veldig lang tid. Da er det herlig å kunne gjøre noe som er mer her og nå. Skrive, spille, ta opp, mikse, gi ut.

To duetter

Janove har med to duetter på albumet. Rapperen OnklP er med på «Drittsekk» og Ane Brun synger på «Våpen».

– Det er nytt for meg å jobbe med proffe artister på den måten. Jeg har snakket med OnklP om å gjøre noe i 10 år, men det må være rett anledning og rett sang. Han var på lista da vi holdt på med Kaizers også, uten at det ble noe av. De som forstår best hva jeg holder på med er ofte rappere og folk som kan hiphop. De hører at jeg bruker mange triks fra deres verden. Nå er ikke jeg noen rapper, men musikken er beslekta på mange måter. Veldig mye av hiphopen og r’n’b-en fascinerer meg, samtidig som jeg liker bredden og variasjonen rocken og popen gir.

Gjest nummer to, Ane Brun, er med på en ballade der teksten er en dialog mellom en mann og en kvinne.

– Tidligere har jeg sunget begge sider i sånne sanger selv. Nå var det på tide å få med noen som kunne ta den andre rollen. Disse sangene er egentlig litt selskapssjuke. Da finner du ingen bedre enn Ane Brun å få med på en duett. Vi satte opp en liste over hva vi var ute etter, og da blinket Ane Brun-navnet mot oss.

Ekstrakonsert med Skambankt og nye runde med Janove Ottesen i Folken

Janove og Adam Douglas til Jærnåttå

Bedre konserter

Fire av sangene på «Hengtmann» ble testet på høstturné i fjor. Da hadde han i utgangspunktet bare én plate å spille fra. Nå kan han velge - og vrake - friere når konsertene skal planlegges.

– Det betyr bedre konserter, enkelt og greit. Du kan ta ut de som ikke fungerer 100 prosent og erstatte dem med de beste nye. Det er dette vi er gode på: Å lage en god konsert på 1 time og 20 minutter. Min fascinasjon for teater og show er jo ingen hemmelighet. I tillegg skal det jeg gir ut på plate fungere live. det er minst like viktig som selve albumet. Det betyr at gjerne bruker store deler av bredden nå jeg lage album. det er tross alt konsertene jeg lever av.

«Hengtmann» består ikke av mer enn åtte sanger, men blant disse 8 tar Janove for seg nettopp i bredden.

– Jeg er fullstendig klar over at noen vil si at det spriker. Selv liker jeg variasjonen. Det lages mye musikk som du kan høre på i 20 minutter, så vet du akkurat hvordan resten er. Jeg vil ikke være sånn. Låt nummer åtte på konserten kan veldig godt være helt ulik nummer sju og nummer ni. En veldig rytmisk sak - så en ballade. Jeg liker det. Derfor har jeg gjort ulike ting for å la hver sang få sitt uttrykk, for eksempel å la tre ulike personer mikse plata. Poppa Lars tar de som ligger i hans gate, så tar Bjarne Stensli og Yngve Sætre sine ting.

Nikk til Kaizers

Janove har levd og pustet musikk i nesten 20 år. Likevel kjenner han seg litt i oppstarten.

– Jeg har holdt på med dette i mange år. Likevel føler jeg meg litt i startgropa. Der jeg er nå kan jeg ikke forvente at noe eksploderer, at du blir stadionartist over natta. Den tiden er forbi. Det var Kaizers. Nå handler det om å legge stein på stein for å kunne bli en solid artist som kan holde på like lenge som Jan Eggum og disse som har gitt ut musikk i alle år. De er der, gir ut plater, spiller konserter og holder på. En sånn vil jeg bli i de neste 20–30 årene, helst ut livet. I’m in it for the long run, og jeg skal være veldig tålmodig.

– Men den musikalske ungdommen er forbi?

– Ja, den hadde vi i Kaizers. Er du 19 år og inn i tiden, da kan det plutselig eksplodere. Jeg er ikke 19, og jeg er ikke inn i tiden, noe som er helt greit.

På albumets siste sang, «Drittsekk», synger Janove:

Ingenting blir nogengång akkurat så før

Då eg va ung og du va vakker

og du va min flørt

Alle gjekk og sang på «Ompa te du dør»

– Er det litt Kaizers-nostalgi der?

– Nja, det er en tip of the hat til gamlegjengen og gamle fans. Det er egentlig litt tilfeldig. Teksten handler om å velte en fest. Da dukket dette rimet opp. Dette fiktive tekstuniverset er fullt av personlige referanser og meninger til for eksempel det å være artist. Her er det en liten sprekk i det fiktive, når jeg synger om noe virkelig. Og det lille nikket til Kaizers-gjengen er jo på sin plass. Vi får se om konsertpublikummet også legger merke til det.