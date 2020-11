Livmor til leie på danskebåten?

FILMANMELDELSE: Ville du leid ut livmoren din i 9 måneder for å bli administrerende direktør?

Surrogati blir plutselig tema på danskebåten i Jan Vardøens nye film.

«Oslo – København», norsk drama, med Rudy Claes, Hallvard Holmen, Kathrine Thorborg Johansen, Lars Berge. Regi: Jan Vardøen. 76 minutter. Tillat for alle.

Finurlig spørsmål, ikke sant? Er det greit? Er det lov? Er det noe å vurdere? Hvis du ble økonomisk sikret resten av livet, ville du da vurdert å bli surrogatmor, hvis sjefen spurte? Det spørsmålet stiller filmskaper Jan Vardøen, mest kjent som restaurant- og bareier, i «Oslo – København».

Linn (Rudy Claes) og Ingar (Hallvard Holmen) driver et vellykket selskap i Oslo. De har ingen unger. De er rike, hun på både sosial kapital og penger, han har i det minste en Rolex på armen. Ingar er denne filmens sitckom-figur, en overlever fra 80-tallet som går for mengde i tax-freen, synes gourmetmaten kommer i for små porsjoner og har oppkneppet, blomstrete skjorte. «Vi har to oppvaskmaskiner, både hjemme, på Geilo og på Granka»-typen.

Ingeborg (Kathrine Thorborg Johansen) jobber for Linn. Hun er flink og har store ambisjoner. Sammen med samboeren Tom (Lars Berge) blir hun invitert med på en luksus-heisatur fra Oslo til København med danskebåten. Der spiser og drikker de mens de prøver å fylle de pinlige pausene med småprat. Det er en spenning mellom de umake parene, og det er en viss spenning innad i kohortene. Tom er hjemmearbeidende spesialist i indianer-tekstil, og siden han er den korrekte typen er han spesialist på tekstiler fra urbefolkningen i Amerika. Det synes Ingar er litt teit, men han liker de store Tobleronene i tax-freen.

Kammerspill på danskebåten

Tom og Ingar er nesten parodier på hver sin kant, men det fungerer greit for å skape litt dynamikk i selskapet. Og det trenger dette kammerspillet på danskebåten, for det går trått den første halvtimen. Dialogen er rett fram, det skjer lite, forsøkene på å spille opp ulikhetene er forutsigbare og ingen av de fire skuespillerne tar rommet – eller lugaren, i dette tilfellet. Hallvard Holmen er godt castet som Ingar, det skal sies. Bildene er litt sånn indie-fine, og musikken er også stilig.

Det dramatiske svingpunktet kommer når Linn spør Ingeborg, sin ansatte, om hun kan være surrogatmor, for de kan ikke få barn på andre måter. Her spilles det opp en rekke interessante veier å gå. En sjef bruker sin makt og press overfor en ansatt. Det kommer penger inn i bildet. Mye penger, som Ingeborg og Tom trenger. de har et barn med spesielle behov, og det koster. Hun er også veldig ambisiøs. Vil hun leie ut livmoren sin i ni måneder for å bli administrerende direktør? Hva mener Tom om saken? Hva mener Ingar?

Surrogati er interessant. Feltet er fullt av etiske problemstillinger, teknologiske muligheter juss. Her skummes overflaten bare så vidt, all den tid danskebåten er fryktelig nær København når spørsmålene kommer på bordet.

Linn (Rudy Claes) og Ingeborg (Kathrine Thorborg Johansen) varmer opp på spa før det smeller.

Legger fort til kai

Filmskaper Jan Vardøen tøtsjer interessante ting her, i en film som bare varer i 75 minutter. Det er nesten novellefilmformat. Når alt det vanskelige plutselig ligger på bordet, da er det omtrent over. Filmen hopper raskt til en slags konklusjon, og i det hoppet forsvinner det som kunne blitt et interessant kammerspill om noe veldig, veldig vanskelig. Det er ikke ofte man etterlyser et kvarter mer i en film, men denne overfarten mellom Oslo og København kunne hatt godt av et ekstra kvarter.

Det sagt: Noen ekstra minutter hadde neppe gjort «Oslo – København» til en film for historiebøkene. Det er for mye som mangler. Vi får ikke særlig sympati med noen av disse folkene. Vi blir ikke skikkelig kjent med dem heller. De fire i ensemblet klarer ikke å få dette til å svinge. Samspillet mellom Kathrine Thorborg Johansen og Lars Berge kvikner litt til når de må forholde seg til det store spørsmålet, men da er DFDS i ferd med å legge til kai.

«Oslo – København» er en helt ok liten film, men ikke noe mer.