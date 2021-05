Ukens anbefalte sanger

Randi Tytingvåg Trio forsøker seg for første gang på norsk, godt hjulpet av Bjørn Eidsvåg.

Randi Tytingvåg og Bjørn Eidsvåg møtes i en duett. Foto: Marianne Lystrup

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

17. september gir Randi Tytingvåg Trio ut det akustiske albumet «Trøsteviser for redde netter» i krysningen mellom viser, folk og jazz. Duetten «Trøstevise» med Bjørn Eidsvåg er første smaksprøve.

Teksten er skrevet av Helge Torvund og ble sendt til Tytingvåg på et tidspunkt der det var oppdaget en stor svulst som lå og trykket på hørsels- og balansenerven hennes. Operasjonen gikk bra, men artistkarrieren kunne vært over.

Dag Vagle og Erlend E. Aasland er med i trioen, mens gjestemusikere er

Nils Økland, Vidar Kenneth Johansen og Børge Fjordheim.

«Trøstevise» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Trøstevise – Randi Tytingvåg Trio & Bjørn Eidsvåg

La meg fly – Olga Amalie

Reverie – Son Volt

When I come around – Nap Eyes

Are you coming again – Max Romeo

Only a broken heart – Resynator, Matt Berninger & Ronboy

Än går det vågor – David Ritschard & Frida Hyvönen

And if you should see Dave... – The Stranglers

Headphone baby – The Vaccines

Chase it down – Bobby Gillespie & Jehnny Beth

Farsot – Stilla Havet

Saint – Maggie Rose

One day – ViVii

Orwellian – Manic Street Preachers

Girl on TV – Veps

Alt vi skulle bli – Sval

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.