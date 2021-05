Line Andersen om konflikthåndteringstiltak: – Ti timer hvor jeg skulle diagnostiseres og helbredes

Line Andersen reagerte på opplegget NRK skisserte for å håndtere arbeidskonflikten med henne. – Det ligner ikke på en vanlig konflikthåndtering, sier hun.

Line Andersen i Oslo tingrett under rettssaken hvor konflikten mellom henne og NRK behandles denne uken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Marius Helge Larsen

Gjentatte forsøk på å få til en konflikthåndteringsprosess mellom NRK og Line Andersen feilet før saken havnet i retten. Selv mener Andersen at opplegget NRK skisserte ikke var rettferdig.

Blant annet forslo statskanalen hun skulle gjennomføre ti timer med samtaler med en organisasjonspsykolog, som i etterkant skulle oppsummere sine hovedinntrykk til NRK og Andersen muntlig.

– Det er ti timer hvor jeg skal diagnostiseres og helbredes av en ekstern. Det ligner ikke på en vanlig konflikthåndtering, sa Andersen i retten onsdag.

– Fikk ikke svar

Opplegget er et av flere som er blitt skissert overfor Andersen for å løse konflikten fra NRKs side. Men Andersen ønsket å vite mer om hvilken form prosessen skulle ha, hvilket mandat som lå til grunn og hvem som skulle delta, men opplevde ikke at hun fikk skikkelige svar.

NRK mener på sin side at de forsøkte å svare på spørsmålene som ble stilt.

– For oss så var det svart ut flere ganger. Det var en hendelse i sjakken, vi hadde laget et opplegg for å prøve å komme videre med de folkene som var berørt. Med fagforeningen involvert, sa Vibeke Fürst Haugen i retten onsdag.

Hun er divisjonsdirektør på Marienlyst og representerer NRK i rettssaken mot Line Andersen.

Skal tilbake

Fürst Haugen understreket at Line Andersens omplassering er midlertidig.

– Line er ansatt i sporten, men ble satt til å utføre oppgaver på nett og mobil i påvente av en løsning av arbeidskonflikten. Beslutningen (om omplassering) er tatt for å sikre arbeidsmiljøet i sporten akkurat nå. Så må vi håndtere denne konflikten, som fortsatt er uløst. Denne må vi løse for at Line og alle andre skal ha det bra og ha et forsvarlig arbeidsmiljø.

Andersen har saksøkt NRK for det hun mener er en «usaklig endringsoppsigelse». Hun jobber nå i NRKs kulturavdeling med innhold for nett og mobil.