Høy x-faktor

Førsteklasses Texas-lyd tilført spansk magi.

Joana Serrat er ute med sitt femte album. Foto: Andrea Font

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Joana Serrat: «Hardcore from the heart» (Loose)

Spansk rock og pop er for meg det mørke fastland, så lenge jeg velger å fortrenge Baccara, Los del Río og far og sønn Iglesias. Band som Hinds, Delorean, Héroes del Silencio, Duncan Dhu og Los Nastys har klart å lage gliper av lys i mørket, men Joana Serrat er den som for alvor forteller meg at det er gull å finne i Reino de España.

Hennes femte album åpner med praktfulle «Easy». Hun reiste denne gang fra hjembyen Vic nær Barcelona til Denton i Texas og musikere tilknyttet Mercury Rev, Midlake, John Grant, Sharon Van Etten, Josh T. Pearson og BNQT. Serrat og bandet besitter samme x-faktor som Mazzy Star, og countryrocken er av det kosmiske slaget – pluss noen nydelige ballader.

Hun forteller oss at vi blir lykkeligere hvis vi aksepterer livet som det er. Ikke utsett ting i påvente av det rette tidspunktet; det kommer kanskje aldri.

Ingen grunn til å skyve på møtet med Serrat, i hvert fall.

Beste spor: «Easy», «You’re with me everywhere I go», «Demons», «Take me back where I belong», «Hotel room 609».