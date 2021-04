Stilig snakking

Florence Shaw gjør bandet til noe du øyeblikkelig kjenner igjen.

Dry Cleaning er en fersk kvartett fra Sør-London. Foto: Steve Gullick

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dry Cleaning: «New long leg» (4AD/Playground)

Postpunk er musikken som vokste ut av punken på slutten av 70-tallet. Wire og Joy Division var to av disse bandene, referanser som dukket opp da Dry Cleaning ga ut musikk i 2019.

På debutalbumet har produsent John Parish, kjent for samarbeidet med PJ Harvey, forbedret lyden. Referansene er i tillegg blitt flere, selv om Sonic Youth fortsatt går igjen. Florence Shaw snakker seg gjennom ti kutt, og på åpningen «Scratchcard lanyard» bæres hun flott fram av bassen til Lewis Maynard, trommene til Nick Buxton og gitaren til Tom Dowse.

Det pulserende kompet kan være støyende, men overdøver aldri den mørke, messende stemmen til Shaw. Tekstene er til dels bruddstykker og strøtanker, til dels setninger som i «Strong feelings»: Just an emo dead stuff collector, things come to the brain. Too much to ask about. So don’t ask.

Eller som hun føler seg i «Scratchcard lanyard»: A woman in aviators firing a bazooka.

Suverent sagt.

Beste spor: «Scratchcard lanyard», «Strong feelings», «More big birds».