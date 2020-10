Kulturlivet får koronaskryt fra beredskapssjefen

De nye koronareglene fører i praksis ikke til noen endringer for kultur- og idrettslivet i Rogaland. Beredskapssjefen i Stavanger skryter også at arrangørene.

Torstein Nielsen, beredskapssjef i Stavanger kommune, skryter av kultur- og idrettslivets håndtering av koronareglene. Foto: Kristine Stensland

Leif Tore Lindø Journalist

– Vår erfaring er at kultur og idrett gjort en veldig god jobb i en vanskelig situasjon, sier beredskapssjef i Stavanger, Torstein Nielsen.

Mandag la statsminister Erna Solberg fram nye koronaretningslinjer. Regjeringen strammer inn de nasjonale tiltakene frem til desember. I tillegg åpnes det opp for at kommunene kan innføre strengere tiltak, dersom det er behov for det.

Nye regler skaper nye spørsmål, og etter statsministerens pressekonferanse begynte telefonen til arrangementskoordinator Terje Emil Knutsen i Stavanger kommune å ringe. Hva er det som gjelder nå?

Privat? Offentlig?

Regelen som har forvirret mange er denne:

Antall personer som kan samles på private sammenkomster utenfor hjemmet, reduseres fra 200 til 50.

– En del er usikre på formuleringene som går på «privat arrangement» og «offentlig sted». Det er imidlertid ingen endring for arrangementer som er åpne for publikum. Konserter, forestillinger og lignende der du løser billett går som før, med samme regler for publikum, sier Terje Emil Knutsen.

Reduksjonen fra 200 til 50 på «private sammenkomster utenfor hjemmet» gjelder bryllup, julebord og den typen sammenkomster.

– Vi har heller ikke strengere regler her lokalt. Det har de i noen andre byer, men altså ikke i Stavanger, sier Knutsen.

Det betyr at julekonserten du har billett til, teaterstykket du skal se, filmen du skal se på kino eller bokbadet du vil gå på går som planlagt. For denne typen kulturarrangementer gjelder fremdeles denne regel i vårt distrikt:

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer samtidig innendørs. Det forutsetter at det er en ansvarlig arrangør. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for deltakere som ikke er i samme husstand.

Ny regel utendørs

Blant nyhetene Erna Solberg kom med på mandag var en ny regel for utendørsarrangementer. Adgangen til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses fra tirsdag 27.10 til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I praksis gjelder det nesten bare idrettsarrangementer, som Viking-, Bryne- og Sandnes Ulf-kamper dette gjelder.

Terje Emil Knutsen sier at også dette innebærer ytterst få justeringer her lokalt.

– Vi sitter med en sak om Tresjøersløpet. De må muligens skalere ned til 200 på grunn av dette med fastmonterte seter, men vi jobber altså med den saken. For de aller, aller fleste innebærer ikke dette noen endringer.

Får skryt

Torstein Nielsen, beredskapssjef i Stavanger, er veldig godt fornøyd med de aller fleste arrangørene.

– Vi må berømme kultur og idrettsarrangørene. Det forebyggende arbeidet med avstand blant publikum, hygiene og logistikk er med å redusere smittefaren på en god måte. De har også god kontroll på hvem som er til stede på arrangementene, noe som gjør en eventuelle smittesporing lettere. Det er mye mer krevende med folk som bare er ute på byen, sier Nielsen.

Når det gjelder lokale innstramminger, slik vi har sett i blant annet Bergen og Oslo, sier han at det per nå ikke er aktuelt her.

– Sammenlignet med andre byer i Norge ligger vi ikke så høyt på smittestatistikken. Det er likevel verdt å minne om at også Stavanger ligger over tallet på 20 smittede per 100.000 innbyggere. Det tallet indikerte tidligere at man måtte i karantene hvis man hadde vært i et slikt område, minner Nielsen om.

– Vi er klare til å sette inn strengere tiltak dersom det blir nødvendig. Vi kan selvfølgelig havne i samme situasjon som for eksempel Oslo og Bergen, men vi er ikke der nå. Kultur- og idrettsarrangørene skal ha skryt for at de har bidratt positivt her.