Koselig familiefilm om håpløse voksne og kule barn

Hvis man klarer å se forbi alle de forutsigbare karikaturene, er «H for happy» en trivelig film om en helt spesiell jente.

Daisy Axon spiller hovedrollen som den lystige problemløseren Candice. Foto: David Dare Parker

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

H for happy

Skuespillere: Miriam Margolyes, Daisy Axon, Alessandra Tognini, Emma Booth. Sjanger: Familiefilm. Regi: John Sheedy. Nasjonalitet: Australia. Aldersgrense: 9 år



Hvis familien trenger et lite avbrekk fra det trøstesløse gråværet, kan «H for happy» være medisinen som fungerer. Hovedpersonen er den skoleflinke, glade Candice, en 12-åring av det slaget som kaster seg over skolearbeidet med stor iver og som ser ut til å gå løs på livet med den typen naive entusiasme som hadde vært ganske irriterende hos en ekte person. Det er også en del som tyder på at hun har en diagnose innenfor autisme-spekteret, selv om hun selv dementerer dette i en scene et stykke uti filmen.

Candice er på ingen måte en del av den karikerte, populære gjengen på skolen, men får en venn når den tilsvarende ukule Douglas begynner i klassen hennes. Her er det også noen dårlig skjulte hint om at alt ikke er helt A4 i Douglas’ hode, men på barns sedvanlige vis blir verden gjerne tolket litt alternativt.

Det blir snart tydelig at Candices lystige ytre står i grell kontrast til stemningen hjemme. Mor lider av en alvorlig depresjon etter at Candices lillesøster døde i krybbedød fire år tidligere, mens far er manisk opptatt av arbeidet, omtrent uten å ense at datteren og kona eksisterer. Han er dessuten bitter uvenn med sin egen bror, etter et forretningssamarbeid som surnet en gang i fortiden.

Ikke verdens mest originale historie, altså, men den gjør jobben, mye takket være gode skuespillere og passelige mengder humor og varme. De fargerike, sommerlige bildene fra vakker australsk natur er heller ikke å kimse av.

Med all den påtatte optimismen, de sterke fargene og den livlige stemningen, kan man ofte glemme at dette egentlig er en film som tar opp vonde og vanskelige temaer. Regissør John Sheedy skal ha ros for å gjøre dette stoffet så forståelig og tilgjengelig for de yngste publikummerne, heldigvis uten å undervurdere dem, og uten å overforklare alt. For oss gamle fungerer det også fint å se en dysfunksjonell familie skildret fra et barns perspektiv, uten bebreidelser og bitterhet, men med en herlig naiv forestilling om hvordan problemene kan løses. Så blir det tilsvarende hjerteskjærende hver gang foreldrene ikke klarer å respondere slik Candice hadde håpet.