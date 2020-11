Monoton dramatikk

Mørk debut fra erfaren, men relativt ukjent musiker.

Gjermund Wien har med seg mange lokaler musikere på sin solodebut: Børge Fjordheim, Gulleiv Wee, Inge Engelsvold, Vidar Schanche, Astrid Kloster og Petter Frost Fadnes. Foto: Minna Suojoki/Øyvind Tendenes

Stella Marie Brevik

Gjermund Wien: «Electric Fire»

Gjermund Wien spilte i noen lokale band på 90-tallet, før han trakk seg stille tilbake. Han er å finne i musikkarkivene, dog godt gjemt – frem til nå. Etter flere år med låter på blokka gir han ut sin solodebut.

«Electric Fire» består av små-alternative låter i kategorien rock. Wiens lydbilde virker å være inspirert av Radioheads klassiker «OK computer» og selve vokalen har et snev av Sivert Høyem over seg. Vi befinner oss i et mørkt og dramatisk univers, der lydbildet er storslått, symfonisk og til tider støyfullt. Her finner man hint av både Radiohead og Sigur Rós.

Med på laget finner vi lokale musikere, og produsenten for skiva er Inge Engelsvold.

Mens lydbildet spiller på et vidt spekter, kunne vokalen nyt godt av å bevege seg utover et noe begrenset intervall. Vokalen er «on-point», men mangelen på variasjon gjør at albumet tidvis føles unødvendig monotont.

Albumet har dybde og lidenskap, men Wien kunne gjerne utnyttet stemmen enda mer.

Beste spor: «True companion», «Ruining my comedown».