Følelsesladd

Inspirert av filmer, filmmusikk og store sangere.

Current Joys er Nick Rattigan, oppvokst i Reno i Nevada. Foto: Brooke Barone

Geir Flatøe Journalist

Current Joys: «Voyager» (Secretly Canadian/Playground)

Generalisert angstlidelse defineres som overdreven, ukontrollerbar og ofte irrasjonell bekymring om dagligdagse ting. Det er hva Nick Rattigan oppgir å lide av, og musikken gir ingen grunn til å betvile det. Bare hør desperate «Naked».

Den Los Angeles-bosatte Nevada-sangeren har gitt ut plater under ulike navn, men endte som Current Joys. Denne gang går han vekk fra primitive hjemmeopptak til fordel for et fullt band i studio. Han går mot strømmen i koronaens tid, noe som er deilig å lytte til.

Det som ikke er fullt så bra, er at han ender på 16 kutt. Det blir i meste laget.

Sangene er i stor grad inspirert av filmer og filmmusikk, som at bandet Big Star ble brukt i filmen «Adventureland». Derav sangen «Big Star». Croonere er også noe han liker, og han låner «Shivers» som Nick Cave spilte inn i 1979 mens bandet het Boys Next Door. Trolig har han lyttet mye til Cure, Radiohead og Arcade Fire, også.

Til tider meget bra.

Beste spor: «American honey», «Breaking the waves», «Something real».